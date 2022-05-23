Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Ванкувер Уайткепс
Шарлотт - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 23 мая 2022
Шарлотт
23.05.2022, понедельник, 00:00
США. МЛС, 18 тур
2 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
8'
А. Синъясики
85'
Д. Риос
2'
Т. Риккеттс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлотт - Ванкувер Уайткепс
87'
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
Д. Кайседо
ГОЛ! 2:1!
Д. Риос
85'
Замена
Д. Риос
️️️️
К. Свидерски
82'
70'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
М. Годиньо
66'
Замена
К. Гутьеррес
️️️️
Д. Браун
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
А. Синъясики
65'
Замена
C. Ortíz
️️️️
Б. Бендер
64'
Желтая карточка
К. Йозвяк
63'
Замена
К. Макун
️️️️
К. Фукс
52'
46'
Замена
Р. Тейберт
️️️️
Л. Овусу
ГОЛ! 1:1!
А. Синъясики
Пас отдал
К. Свидерски
8'
2'
ГОЛ! 0:1!
Т. Риккеттс
Пас отдал
К. Дажоме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЦП
6
Жорди Альсивар
ЦП
16
Бен Бендер
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Ванкувер Уайткепс
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Шарлотт
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
59
Christian Ortíz
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
5
Matteo Campagna
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
31
Расселл Тейберт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
3-2-3-2
1
Калина
16
5
Мора
13
Бронико
28
Фукс
25
Аффул
11
Синъясики
6
Альсивар
16
Бендер
28
Свидерски
72
Йозвяк
3-3-2-2
28
Годиньо
4
Веселинович
91
Браун
26
Юнгвирт
6
Берхальтер
24
Овусу
25
Кайседо
11
Дажоме
25
Галд
87
Риккеттс
28
Фукс
4
Макун
4
Макун
28
Фукс
16
Бендер
59
59
16
Бендер
28
Свидерски
14
Риос
14
Риос
28
Свидерски
11
Синъясики
14
14
11
Синъясики
91
Браун
4
Гутьеррес
4
Гутьеррес
91
Браун
25
Кайседо
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
25
Кайседо
24
Овусу
31
Тейберт
31
Тейберт
24
Овусу
28
Годиньо
21
Рапозо
21
Рапозо
28
Годиньо
Остались в запасе
Шарлотт
Ванкувер Уайткепс
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
14
Luis Martins
ЦЗ
5
Matteo Campagna
ЦЗ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Остались в запасе
14
Luis Martins
ЦЗ
5
Matteo Campagna
ЦЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Шарлотт - Ванкувер Уайткепс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
Новости команд
Все
Шарлотт
Ванкувер Уайткепс
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Миранчук забил победный гол в матче Кубка США
29 апреля
2
Стало известно, почему Месси пропустил матч МЛС
15 марта
2
«Интер Майами» проиграл «Шарлотт» (0:3), Месси повторил судьбу Смолова из 2018-го
2025.09.14 09:30
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер посоветовал «Баварии» обратить внимание на 20-летнего рекордсмена чемпионата мира
20 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+