Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - ЛАСК
Тироль - ЛАСК: обзор матча 23 мая 2022
Тироль
23.05.2022, понедельник, 20:00
Австрия. Бундеслига, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
ЛАСК
22'
Д. Вриони
45+1'
Т. Забитцер
86'
Т. Гойгингер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тироль - ЛАСК
86'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Гойгингер
Желтая карточка
Р. Бехоунек
85'
Замена
Ф. Бахер
️️️️
Ж. Рогель
83'
Замена
С. Огринец
️️️️
В. Мюллер
83'
Замена
Т. Прица
️️️️
Т. Забитцер
74'
60'
Замена
Я. Боллер
️️️️
У. Сако
60'
Замена
П. Михорль
️️️️
Х. Хонг
58'
Желтая карточка
Б. Йовичич
56'
Желтая карточка
У. Сако
ГОЛ! 2:0!
Т. Забитцер
Пас отдал
Д. Вриони
45'
+1
42'
Замена
А. Грубер
️️️️
Х. Балич
ГОЛ! 1:0!
Д. Вриони
Пас отдал
K. Schulz
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
7
Юлиус Эртльталер
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
18
Хусейн Балич
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
14
Alexander Ranacher
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
98
Санди Огринец
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
34
Ян Боллер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
34
Петер Михорль
ЦП
13
Александер Шмидт
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
3-4-3
25
Освальд
6
Бехоунек
26
24
Кох
44
5
Мюллер
10
Блуме
21
Рогель
9
Вриони
10
Забитцер
7
Эртльталер
1-1-3-2-3
30
Шлагер
3
Сако
32
Йовичич
5
Филипович
36
Реннер
20
Хонг
29
Флеккер
30
Хорват
19
Поцман
36
Гойгингер
18
Балич
21
Рогель
20
Бахер
20
Бахер
21
Рогель
10
Забитцер
22
Прица
22
Прица
10
Забитцер
5
Мюллер
98
Огринец
98
Огринец
5
Мюллер
3
Сако
34
Боллер
34
Боллер
3
Сако
20
Хонг
34
Михорль
34
Михорль
20
Хонг
18
Балич
9
Грубер
9
Грубер
18
Балич
Остались в запасе
Тироль
ЛАСК
13
B. Ozegovic
ВР
7
Штефан Скрбо
ЛП
14
Alexander Ranacher
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
36
Томас Гебауэр
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
13
Александер Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
7
Штефан Скрбо
ЛП
14
Alexander Ranacher
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
13
Александер Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Тироль - ЛАСК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
Новости команд
Все
Тироль
ЛАСК
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
2021.12.30 17:25
26
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
2021.12.24 14:21
17
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
2021.12.13 23:54
10
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич
2020.02.01 20:43
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+