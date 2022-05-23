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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Филадельфия Юнион
Портленд - Филадельфия Юнион: обзор матча 23 мая 2022
Портленд
23.05.2022, понедельник, 05:00
США. МЛС, 19 тур
0 : 2
Завершен
Филадельфия Юнион
5'
Д. Газдаг
48'
С. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Филадельфия Юнион
85'
Желтая карточка
К. Бурк
81'
Желтая карточка
Х. Карранца
81'
Замена
К. Бурк
️️️️
Х. Карранца
Замена
Д. Айяла
️️️️
Х. ван Ранкин
80'
Замена
М. Лориа
️️️️
К. Паредес
66'
Замена
Л. Мабиала
️️️️
Д. Расмуссен
66'
52'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
С. Сантос
48'
ГОЛ! 0:2!
С. Сантос
Пас отдал
К. Вагнер
Желтая карточка
Д. Чара
44'
18'
Желтая карточка
Н. Харриел
Замена
С. Морено
️️️️
Э. Уильямсон
14'
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Газдаг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Портленд
18
Зак МакГроу
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
10
Сантьяго Морено
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
7
Кори Бурк
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
4-4-1-1
31
Ивачич
14
Расмуссен
28
Туилома
13
Жупарич
2
ван Ранкин
8
Паредес
21
Чара
19
Уильямсон
29
Бланко
8
Чара
9
Фогаса
2-1-2-5
18
Блэйк
5
Глеснес
3
Эллиот
70
Мартинес
11
Бедойя
16
Газдаг
9
Карранца
19
Сантос
18
Флеч
27
Вагнер
26
Харриел
14
Расмуссен
33
Мабиала
33
Мабиала
14
Расмуссен
2
ван Ранкин
22
Айяла
22
Айяла
2
ван Ранкин
19
Уильямсон
10
Морено
10
Морено
19
Уильямсон
8
Паредес
44
Лориа
44
Лориа
8
Паредес
9
Карранца
7
Бурк
7
Бурк
9
Карранца
19
Сантос
10
Ааронсон
10
Ааронсон
19
Сантос
Остались в запасе
Портленд
Филадельфия Юнион
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Остались в запасе
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Портленд - Филадельфия Юнион
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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Филадельфия Юнион
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