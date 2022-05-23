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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Канзаc Сити
Сан-Хосе - Канзаc Сити: обзор матча 23 мая 2022
Сан-Хосе
23.05.2022, понедельник, 02:30
США. МЛС, 18 тур
1 : 1
Завершен
Канзаc Сити
46'
J. Yueill
45'
Д. Расселл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Канзаc Сити
Желтая карточка
П. Мари
88'
Замена
Жудсон
️️️️
Э. Ремеди
79'
74'
Желтая карточка
О. Росель
Замена
Х. Лопес
️️️️
Х. Монтейру
67'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
J. Yueill
67'
63'
Замена
М. Ционис
️️️️
Р. Эспиноза
58'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
ГОЛ! 1:1!
J. Yueill
Пас отдал
Х. Монтейру
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Д. Расселл
Пас отдал
К. Дюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
4
Оскар Огрен
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
44
Бен Свит
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
2
Kayden Pierre
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
30
Julian Vázquez
ЦФ
2-5-4
4
Огрен
5
Кальво
5
Ремеди
7
Эспиноса
35
Монтейру
14
7
12
3
Мари
4
Бисон
17
Эбобиссе
1-3-5
29
6
Володер
44
Свит
15
Эспиноза
54
28
Дюк
12
Форд
22
16
Росель
77
Расселл
5
Ремеди
93
Жудсон
93
Жудсон
5
Ремеди
14
21
Грегуш
21
Грегуш
14
35
Монтейру
19
Лопес
19
Лопес
35
Монтейру
15
Эспиноза
10
Ционис
10
Ционис
15
Эспиноза
Остались в запасе
Сан-Хосе
Канзаc Сити
20
Matt Bersano
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
6
Shea Salinas
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
22
Kendall Mcintosh
ВР
2
Kayden Pierre
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
30
Julian Vázquez
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
6
Shea Salinas
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
2
Kayden Pierre
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
30
Julian Vázquez
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Сан-Хосе - Канзаc Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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