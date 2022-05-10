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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Шарлеруа
Генк - Шарлеруа: обзор матча 10 мая 2022
Генк
10.05.2022, вторник, 22:00
Бельгия. Про-Лига, группа B, 4 тур
3 : 2
Завершен
Шарлеруа
55'
П. Онуачу
59'
К. Нкуба (АГ)
65'
К. Куэста
34'
М. Илаймахаритра
73'
Д. Хейманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Шарлеруа
Замена
Д. Лукуми
️️️️
Д. Пайнтсил
88'
86'
Замена
Н. Петкевичюс
️️️️
К. Нкуба
Замена
Л. Ойен
️️️️
П. Онуачу
78'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Д. Ито
75'
73'
ГОЛ! 3:2!
Д. Хейманс
Пас отдал
В. Байо
ГОЛ! 3:1!
К. Куэста
Пас отдал
К. Торстведт
65'
60'
Замена
Ж. Кайембе
️️️️
И. Мбенза
60'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
А. Зорган
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Нкуба
59'
ГОЛ! 1:1!
П. Онуачу
Пас отдал
Д. Ито
55'
Замена
К. Торстведт
️️️️
А. Уаттара
46'
38'
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
34'
ГОЛ! 0:1!
М. Илаймахаритра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
31
Майк Трезор
АП
11
Люка Ойен
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
Шарлеруа
21
Бингуру Камара
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
2
Мартин Васински
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
24
Наурис Петкевичюс
ЦФ
3-2-3-1-1
26
Вандевордт
15
Садик
46
Куэста
32
Уаттара
3
Артеага
27
Муньос
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
10
Ито
30
Онуачу
3-4-3
12
Коффи
5
Кнежевич
25
Андреу
29
Бессил
7
Мбенза
88
Мориока
8
Зорган
23
Илаймахаритра
27
Нкуба
21
Зарури
15
Байо
10
Ито
10
Бонгонда
10
Бонгонда
10
Ито
32
Уаттара
42
Торстведт
42
Торстведт
32
Уаттара
28
Пайнтсил
26
Лукуми
26
Лукуми
28
Пайнтсил
30
Онуачу
11
Ойен
11
Ойен
30
Онуачу
7
Мбенза
18
Кайембе
18
Кайембе
7
Мбенза
8
Зорган
38
Хейманс
38
Хейманс
8
Зорган
27
Нкуба
24
Петкевичюс
24
Петкевичюс
27
Нкуба
Остались в запасе
Генк
Шарлеруа
1
Тоби Лейсен
ВР
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
31
Майк Трезор
АП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
21
Бингуру Камара
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
31
Майк Трезор
АП
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Генк - Шарлеруа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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