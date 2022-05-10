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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Санкт-Галлен
Янг Бойз - Санкт-Галлен: обзор матча 10 мая 2022
Янг Бойз
10.05.2022, вторник, 21:30
Швейцария. Суперлига, 34 тур
4 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
61'
В. Канга (П)
63'
К. Фасснахт
52'
Ж. Гуйемено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Санкт-Галлен
90'
+2
Желтая карточка
Л. Гертлер
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
86'
86'
Замена
А. Бесио
️️️️
К. Дуа
Замена
М. Сулеймани
️️️️
Э. Фернандес
80'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Ф. Ридер
80'
77'
Замена
А. Янкевиц
️️️️
Ж. Гуйемено
Замена
М. Нгамале
️️️️
К. Фасснахт
65'
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
Ш. Ниасс
65'
64'
Замена
Б. Тома
️️️️
В. Руис
ГОЛ! 2:1!
К. Фасснахт
Пас отдал
В. Канга
63'
63'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
Ю. Фон Мос
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Канга
61'
59'
Желтая карточка
М. Маглица
Желтая карточка
С. Зесигер
55'
52'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
Ю. Фон Мос
Желтая карточка
Ш. Ниасс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
27
Левин Блум
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЛП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Кевин Варга
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
30
Нико Майер
АП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Санкт-Галлен
45
Александр Янкевиц
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
3-2-3-2
16
фон Бальмус
5
Камара
27
Блум
15
Зесигер
6
Фернандес
23
Масейрас
19
Ниасс
32
Ридер
16
Фасснахт
12
Элиа
9
Канга
2-5-3
1
Зиги
20
Стержиу
6
Маглица
6
Суттер
88
Квинтийя
16
Гертлер
23
Фазлийи
30
Руис
81
Фон Мос
21
Гуйемено
9
Дуа
16
Фасснахт
13
Нгамале
13
Нгамале
16
Фасснахт
19
Ниасс
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
19
Ниасс
6
Фернандес
10
Сулеймани
10
Сулеймани
6
Фернандес
32
Ридер
4
Сьерро
4
Сьерро
32
Ридер
21
Гуйемено
45
Янкевиц
45
Янкевиц
21
Гуйемено
30
Руис
24
Тома
24
Тома
30
Руис
81
Фон Мос
11
Лунгойи
11
Лунгойи
81
Фон Мос
9
Дуа
23
Бесио
23
Бесио
9
Дуа
Остались в запасе
Янг Бойз
Санкт-Галлен
7
Кевин Варга
ЛВ
1
Антони Расьоппи
ВР
30
Нико Майер
АП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
24
Michael Kempter
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
7
Кевин Варга
ЛВ
1
Антони Расьоппи
ВР
30
Нико Майер
АП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Остались в запасе
24
Michael Kempter
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Янг Бойз - Санкт-Галлен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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