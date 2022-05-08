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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус: обзор матча 08 мая 2022
Нью-Инглэнд Революшн
08.05.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 14 тур
2 : 2
Завершен
Коламбус
71'
Д. Джонс
82'
А. Букса
27'
М. Берри
89'
E. Hurtado
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус
90'
+2
Замена
М. Дегенек
️️️️
J. Igbekeme
89'
ГОЛ! 2:2!
E. Hurtado
84'
Замена
E. Hurtado
️️️️
Э. Моррис
Замена
O. Gonzalez
️️️️
С. Ллетгет
84'
ГОЛ! 2:1!
А. Букса
Пас отдал
С. Ллетгет
82'
72'
Замена
Л. Диас
️️️️
Y. Yeboah
ГОЛ! 1:1!
Д. Джонс
71'
Замена
J. Altidore
️️️️
Э. Фаррелл
68'
Замена
E. Boateng
️️️️
D. Rivera
67'
60'
Желтая карточка
Артур
Желтая карточка
Э. Фаррелл
58'
46'
Замена
Л. Зелараян
️️️️
М. Берри
41'
Желтая карточка
Э. Моррис
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Берри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
5
Брэндон Бай
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
30
Мэтт Тернер
ЦФ
10
Карлес Хиль
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Артур
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
27
Мигел Берри
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Инглэнд Революшн
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
1
Джордже Петрович
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
Коламбус
5
Милош Дегенек
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
10
Лукас Зелараян
АП
11
Луис Диас
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
4-2-5
5
Бай
88
Фаррелл
24
Джонс
22
8
Полстер
72
10
Хиль
16
Букса
8
Ллетгет
26
30
Тернер
2-5-1-2
89
Ром
6
Менса
3
7
Сантуш
6
12
11
Этьенн
6
Артур
14
10
Моррис
27
Берри
8
Ллетгет
34
34
8
Ллетгет
72
24
24
72
88
Фаррелл
17
17
88
Фаррелл
12
5
Дегенек
5
Дегенек
12
7
7
27
Берри
10
Зелараян
10
Зелараян
27
Берри
11
Диас
11
Диас
10
Моррис
9
9
10
Моррис
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
1
Джордже Петрович
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
Александру Мэцан
АП
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
1
Джордже Петрович
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
Остались в запасе
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
Александру Мэцан
АП
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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