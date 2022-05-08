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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Цинциннати
Миннесота Юнайтед - Цинциннати: обзор матча 08 мая 2022
Миннесота Юнайтед
08.05.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 14 тур
0 : 1
Завершен
Цинциннати
90+3'
Б. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Цинциннати
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Б. Васкес
87'
Желтая карточка
О. Нвободо
Замена
J. Rosales
️️️️
В. Трапп
78'
76'
Замена
H. Medunjanin
️️️️
Х. Морено
75'
Замена
A. Ordonez
️️️️
Д. Баджи
73'
Желтая карточка
G. Cameron
68'
Желтая карточка
А. Пауэлл
63'
Замена
А. Барреаль
️️️️
Д. Нельсон
Замена
Ф. Фрагапане
️️️️
А. Эну
57'
46'
Замена
А. Пауэлл
️️️️
Z. Bailey
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
35
Harrison Robledo
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
4-2-4
97
Сент-Клер
91
18
Дибасси
92
15
Боксолл
16
Арриага
20
Трапп
23
Эну
99
10
Рейносо
21
Хлонгване
3-1-2-4
18
4
Хагглунд
14
Нельсон
32
Мерфи
5
Нвободо
8
Морено
5
14
Баджи
9
Васкес
32
Акоста
16
20
Трапп
30
30
20
Трапп
23
Эну
7
Фрагапане
7
Фрагапане
23
Эну
16
2
Пауэлл
2
Пауэлл
16
8
Морено
4
4
8
Морено
14
Нельсон
22
Барреаль
22
Барреаль
14
Нельсон
14
Баджи
29
29
14
Баджи
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Цинциннати
21
Tyler Miller
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
25
Kenneth Vermeer
ВР
35
Harrison Robledo
ЦП
8
Аллан Крус
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
35
Harrison Robledo
ЦП
8
Аллан Крус
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Цинциннати
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
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Цинциннати
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