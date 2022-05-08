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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Штурм
Аустрия К - Штурм: обзор матча 08 мая 2022
Аустрия К
08.05.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 8 тур
1 : 2
Завершен
Штурм
48'
Т. Гемичибаши
54'
Я. Яншер
87'
А. Ньянгбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Штурм
Желтая карточка
К. Цветко
90'
+1
90'
Замена
К. Ланг
️️️️
Я. Яншер
Замена
Г. Аманда
️️️️
М. Морейра
88'
Замена
F. MiesenbÃ¶ck
️️️️
Т. Гемичибаши
88'
87'
ГОЛ! 1:2!
А. Ньянгбо
Пас отдал
Я. Яншер
Замена
К. Цветко
️️️️
Ф. Яриц
78'
76'
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
Р. Хойлунд
54'
ГОЛ! 1:1!
Я. Яншер
Пас отдал
Л. Кронбергер
53'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
А. Прасс
ГОЛ! 1:0!
Т. Гемичибаши
48'
47'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
Замена
Т. Марер
️️️️
Т. Шумахер
18'
16'
Желтая карточка
Г. Вютрих
Красная карточка
Н. Виммер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
7
Флориан Яриц
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
18
Патрик Грайль
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
32
Маркус Пинк
ЦФ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
89
Якоб Яншер
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
24
Кристофер Цветко
ЦП
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
20
Тим Мацеевски
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
Штурм
91
Лука Марич
ВР
30
Андреас Кюн
ЛП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
25
Сандро Инголич
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
16
Сандро Шендль
ПП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
3-3-2-2
13
Менцель
7
Яриц
8
Гезос
37
Виммер
33
Шумахер
81
Гемичибаши
6
Морейра
18
Грайль
21
Тимосси-Андерссон
5
Блауэнштайнер
32
Пинк
3-3-2-1-1
28
Зибенхандль
4
Горенц-Станкович
5
Вютрих
22
Аффенгрубер
70
Газибегович
77
Любич
44
Данте
89
Яншер
22
Прасс
11
Саркария
19
Хойлунд
33
Шумахер
31
Марер
31
Марер
33
Шумахер
7
Яриц
24
Цветко
24
Цветко
7
Яриц
81
Гемичибаши
7
7
81
Гемичибаши
6
Морейра
77
Аманда
77
Аманда
6
Морейра
89
Яншер
27
Ланг
27
Ланг
89
Яншер
22
Прасс
7
Кронбергер
7
Кронбергер
22
Прасс
19
Хойлунд
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
19
Хойлунд
Остались в запасе
Аустрия К
Штурм
33
Флориан Ридер
ЛВ
1
Леннарт Мозер
ВР
20
Тим Мацеевски
ЦФ
91
Лука Марич
ВР
30
Андреас Кюн
ЛП
25
Сандро Инголич
ЦП
16
Сандро Шендль
ПП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
33
Флориан Ридер
ЛВ
1
Леннарт Мозер
ВР
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
30
Андреас Кюн
ЛП
25
Сандро Инголич
ЦП
16
Сандро Шендль
ПП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Аустрия К - Штурм
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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