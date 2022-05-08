Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Краснодар
Арсенал - Краснодар: обзор матча 08 мая 2022
Арсенал
08.05.2022, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
19'
К. Кангва
76'
Э. Сперцян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Краснодар
90'
+1
Красная карточка
Е. Сорокин
86'
Замена
В. Самко
️️️️
О. Олусегун
86'
Замена
Б. Рейхмен
️️️️
А. Мацукатов
83'
Желтая карточка
А. Мацукатов
Желтая карточка
К. Кангва
80'
Желтая карточка
Г. Костадинов
76'
76'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Сперцян
Замена
Д. Деспотович
️️️️
Е. Марков
76'
Замена
Е. Луценко
️️️️
Э. Кангва
76'
68'
Замена
Р. Апеков
️️️️
А. Ионов
Желтая карточка
И. Смольников
63'
46'
Замена
В. Ильин
️️️️
И. Манелов
31'
Желтая карточка
В. Литвинов
Желтая карточка
М. Кайнов
22'
ГОЛ! 1:0!
К. Кангва
Пас отдал
С. Ткачев
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
13
Максим Кайнов
ОП
42
Кингс Кангва
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
50
Егор Шамов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
3-1-5-1
36
Левашов
5
Степанов
88
Сокол
8
Смольников
13
Кайнов
10
Кангва
99
Гулиев
11
Ткачев
70
Костадинов
42
Кангва
20
Марков
4-1-3-2
39
Сафонов
44
Исаенко
4
Литвинов
28
Сорокин
32
Пивоваров
15
Мацукатов
2
Манелов
8
Сперцян
88
Кривцов
6
Олусегун
11
Ионов
20
Марков
21
Деспотович
21
Деспотович
20
Марков
10
Кангва
48
Луценко
48
Луценко
10
Кангва
15
Мацукатов
56
Рейхмен
56
Рейхмен
15
Мацукатов
6
Олусегун
70
Самко
70
Самко
6
Олусегун
11
Ионов
11
Апеков
11
Апеков
11
Ионов
2
Манелов
98
Ильин
98
Ильин
2
Манелов
Остались в запасе
Арсенал
Краснодар
23
Илья Кулешин
ЛЗ
1
Антон Коченков
ВР
50
Егор Шамов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
23
Илья Кулешин
ЛЗ
1
Антон Коченков
ВР
50
Егор Шамов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Арсенал - Краснодар
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Арсенал
Краснодар
Агкацев стал рекордсменом чемпионата России
Вчера, 15:46
3
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
Вчера, 15:36
16
Селюк выбрал топ-клуб РПЛ для Дзюбы: «Не будет лишним»
Вчера, 14:59
8
Оздоев отверг наличие кризиса в «Краснодаре»
Вчера, 12:48
6
Агкацев – о спаде у «Краснодара»: «Было много факторов внутри команды»
Вчера, 11:35
4
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
Агкацев стал рекордсменом чемпионата России
Вчера, 15:46
3
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
Вчера, 15:36
16
Селюк выбрал топ-клуб РПЛ для Дзюбы: «Не будет лишним»
Вчера, 14:59
8
Оздоев отверг наличие кризиса в «Краснодаре»
Вчера, 12:48
6
Агкацев – о спаде у «Краснодара»: «Было много факторов внутри команды»
Вчера, 11:35
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+