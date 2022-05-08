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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Динамо Хьюстон
Ди Си Юнайтед - Динамо Хьюстон: обзор матча 08 мая 2022
Ди Си Юнайтед
08.05.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 14 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
35'
Т. Фонтас
43'
Т. Фонтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Динамо Хьюстон
87'
Желтая карточка
А. Карраскилья
84'
Замена
Т. Фернандес
️️️️
М. Вера
84'
Замена
С. Джанкуа
️️️️
Z.
Замена
D. Skundrich
️️️️
Ю. Грессель
77'
Замена
О. Камара
️️️️
М. Эстрада
67'
Замена
C. Durkin
️️️️
S. Djeffal
66'
66'
Замена
М. Родригес
️️️️
Кинтеро
66'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Г. Дорси
Желтая карточка
Р. Канус
55'
Замена
Р. Ромо
️️️️
B. Hamid
49'
45'
+4
Желтая карточка
Кинтеро
ГОЛ! 2:0!
Т. Фонтас
Пас отдал
Б. Смит
43'
ГОЛ! 1:0!
Т. Фонтас
Пас отдал
Ю. Грессель
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
2
Донован Пинес
ЦФ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
22
Матиас Вера
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Ди Си Юнайтед
22
Рафаэль Ромо
ВР
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
93
Tony Alfaro
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
32
Тиаго Фернандес
ЛВ
24
Дарвин Керен
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
4-3-3
24
14
Смит
6
Канус
15
Бирнбаум
4
Хайнс-Айк
24
Грессель
22
11
Фонтас
11
Эстрада
19
Флорес
2
Пинес
3-1-5
12
Кларк
26
Паркер
15
Хадебе
21
Лундквист
22
Вера
24
Дорси
8
Карраскилья
2
25
Кинтеро
0
24
22
Ромо
22
Ромо
24
22
8
8
22
24
Грессель
12
12
24
Грессель
11
Эстрада
9
Камара
9
Камара
11
Эстрада
24
Дорси
21
Бэйрд
21
Бэйрд
24
Дорси
22
Вера
32
Фернандес
32
Фернандес
22
Вера
2
29
Джанкуа
29
Джанкуа
2
25
Кинтеро
8
Родригес
8
Родригес
25
Кинтеро
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Динамо Хьюстон
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
93
Tony Alfaro
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
3
Zarek Valentin
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
93
Tony Alfaro
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Остались в запасе
3
Zarek Valentin
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Динамо Хьюстон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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