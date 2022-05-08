Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Оренбург-2 - Урал-2
Оренбург-2 - Урал-2: обзор матча 08 мая 2022
Оренбург-2
08.05.2022, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 26 тур
2 : 2
Завершен
Урал-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Оренбург-2 - Урал-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Челябинск-2
1 : 2
01.11.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Рубин-2
1 : 2
19.10.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Оренбург-2
1 : 1
11.10.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Рубин-2
5 : 0
01.11.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Урал-2
1 : 0
25.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Оренбург-2
1 : 1
11.10.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Оренбург-2
Урал-2
«Урал-2» – «Носта»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Челябинск-2» – «Урал-2»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Носта» – «Оренбург-2»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Медиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
12 августа
2
«Ростов» отправил игрока в египетский клуб
29 июля
«Носта» – «Оренбург-2»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Медиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
12 августа
2
«Ростов» отправил игрока в египетский клуб
29 июля
Клуб РПЛ приобрел колумбийского хавбека
15 июля
4 игрока покинули «Оренбург»
7 июля
«Урал-2» – «Носта»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Челябинск-2» – «Урал-2»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
В «Урале» приняли решение по футболисту из Медиалиги
30 июня
«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45
20 июня
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+