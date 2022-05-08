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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - ПСВ
Фейеноорд - ПСВ: обзор матча 08 мая 2022
Фейеноорд
08.05.2022, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 32 тур
2 : 2
Завершен
ПСВ
86'
С. Дессер
90+6'
С. Дессер (П)
16'
К. Гакпо
29'
К. Гакпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - ПСВ
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Дессер
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
М. Гетце
Желтая карточка
Т. Маласья
89'
87'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Р. Доан
87'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
К. Гакпо
ГОЛ! 1:2!
С. Дессер
Пас отдал
Л. Синистерра
86'
78'
Замена
Брума
️️️️
Э. Захави
Замена
Ф. Сандлер
️️️️
Г. Траунер
76'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
М. Сенеси
76'
Желтая карточка
Й. Торнстра
57'
Желтая карточка
Ф. Эушнес
54'
51'
Желтая карточка
Э. Гутьеррес
Замена
Й. Торнстра
️️️️
О. Кекчю
46'
Замена
П. Валемарк
️️️️
Г. Тил
46'
Замена
Б. Линссен
️️️️
Р. Нелсон
46'
29'
ГОЛ! 0:2!
К. Гакпо
Пас отдал
Э. Захави
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Гакпо
Пас отдал
Д. Верман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Фейеноорд
77
Валентин Кожокару
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
26
Максим Делань
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Марсиано
3
Маласья
5
Сенеси
18
Траунер
2
Гертрейда
14
Эушнес
6
Кекчю
17
Синистерра
20
Тил
17
Нелсон
9
Дессер
3-1-2-3-1
38
Мвого
17
Жуниор
4
Тезе
30
Макс
6
Сангаре
25
Верман
35
Гутьеррес
20
Доан
27
Гетце
18
Гакпо
7
Захави
18
Траунер
3
Сандлер
3
Сандлер
18
Траунер
5
Сенеси
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
5
Сенеси
6
Кекчю
21
Торнстра
21
Торнстра
6
Кекчю
20
Тил
10
Валемарк
10
Валемарк
20
Тил
17
Нелсон
30
Линссен
30
Линссен
17
Нелсон
20
Доан
20
Мадуэке
20
Мадуэке
20
Доан
18
Гакпо
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
18
Гакпо
7
Захави
77
Брума
77
Брума
7
Захави
Остались в запасе
Фейеноорд
ПСВ
77
Валентин Кожокару
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
16
Жоэль Дроммел
ВР
26
Максим Делань
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
77
Валентин Кожокару
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
26
Максим Делань
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Фейеноорд - ПСВ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
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