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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Рубин
Локомотив - Рубин: обзор матча 08 мая 2022
Локомотив
08.05.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
87'
А. Миранчук (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Рубин
Желтая карточка
М. Мампасси
90'
+4
Замена
Д. Куликов
️️️️
А. Карпукас
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Миранчук
87'
86'
Желтая карточка
В. Игнатьев
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Я. Кухта
85'
Желтая карточка
А. Миранчук
84'
78'
Замена
Г. Онугха
️️️️
К. Кучаев
75'
Желтая карточка
А. Зуев
63'
Замена
С. Бакаев
️️️️
А. Ломовицкий
Замена
А. Бека-Бека
️️️️
С. Бабкин
46'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Петров
46'
Желтая карточка
Н. Тикнизян
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
73
Максим Петров
ЛП
93
Артем Карпукас
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Заур Хапов
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
20
Владислав Игнатьев
ЦП
18
Константин Кучаев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
54
Никита Матюнин
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Рубин
98
Артем Исмагилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
23
Денис Михайлов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
4-1-2-1-2
53
Худяков
21
Тикнизян
23
Мампасси
27
Магкеев
27
Живоглядов
93
Карпукас
73
Петров
6
Бабкин
9
Керк
7
Кухта
18
Изидор
4-1-2-2-1
99
Дюпин
31
Зотов
2
Тесленко
3
Тальби
71
Самошников
28
Абильдгор
20
Игнатьев
18
Кучаев
11
Ломовицкий
17
Зуев
99
Лисакович
7
Кухта
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
7
Кухта
6
Бабкин
6
Бека-Бека
6
Бека-Бека
6
Бабкин
93
Карпукас
25
Куликов
25
Куликов
93
Карпукас
73
Петров
21
Миранчук
21
Миранчук
73
Петров
11
Ломовицкий
17
Бакаев
17
Бакаев
11
Ломовицкий
18
Кучаев
7
Онугха
7
Онугха
18
Кучаев
Остались в запасе
Локомотив
Рубин
27
Артур Черный
ЦЗ
16
Андрей Савин
ВР
54
Никита Матюнин
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Заур Хапов
7
Ленар Фаттахов
ПВ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
98
Артем Исмагилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
23
Денис Михайлов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
27
Артур Черный
ЦЗ
16
Андрей Савин
ВР
54
Никита Матюнин
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Остались в запасе
7
Ленар Фаттахов
ПВ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
98
Артем Исмагилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
23
Денис Михайлов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Заур Хапов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Локомотив - Рубин
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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