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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Фенербахче
Бешикташ - Фенербахче: обзор матча 08 мая 2022
Бешикташ
08.05.2022, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Фенербахче
31'
Р. Геззаль (П)
6'
Ф. Новак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Фенербахче
Желтая карточка
Р. Йилмаз
90'
+3
90'
+3
Замена
Ç. Kurukalıp
️️️️
Ф. Кадиоглу
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Кадиоглу
Желтая карточка
Д. Н'Куду
89'
Замена
А. Хатчинсон
️️️️
С. Саатджи
86'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
Р. Геззаль
75'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
У. Мерас
75'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
К. Ларин
75'
70'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
И. Кахведжи
70'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
С. Дурсун
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
М. Батшуайи
62'
45'
+4
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
Желтая карточка
Э. Дестаноглу
45'
+4
Желтая карточка
Р. Геззаль
45'
+2
Желтая карточка
Велинтон
36'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Геззаль
31'
29'
Желтая карточка
И. Кахведжи
Желтая карточка
Соуза
29'
Пенальти не реализован!
М. Батшуайи
9'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Новак
Пас отдал
С. Дурсун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
5
Соуза
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
70
Джан Боздоган
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
17
Бурак Капачак
ЦП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
30
Эннер Валенсия
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
4-3-3
30
Дестаноглу
17
Мерас
23
Велинтон
33
Йилмаз
4
Саатджи
18
Геззаль
6
Ильхан
5
Соуза
19
Караман
44
Батшуайи
9
Ларин
3-1-4-1-1
1
Баиндыр
30
Сангаре
32
Тиссеран
57
Новак
14
Густаво
17
Кахведжи
8
Яндас
8
Зайц
24
Кадиоглу
9
Росси
19
Дурсун
18
Геззаль
70
Боздоган
70
Боздоган
18
Геззаль
9
Ларин
50
Ялчин
50
Ялчин
9
Ларин
4
Саатджи
13
Хатчинсон
13
Хатчинсон
4
Саатджи
44
Батшуайи
14
Н'Куду
14
Н'Куду
44
Батшуайи
17
Мерас
20
Уйсал
20
Уйсал
17
Мерас
17
Кахведжи
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
17
Кахведжи
24
Кадиоглу
33
33
24
Кадиоглу
19
Дурсун
30
Валенсия
30
Валенсия
19
Дурсун
Остались в запасе
Бешикташ
Фенербахче
1
Эмре Билгин
ВР
15
Огужан Озякуп
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
7
Хосе Соса
ЦП
17
Бурак Капачак
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
15
Огужан Озякуп
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
7
Хосе Соса
ЦП
17
Бурак Капачак
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Бешикташ - Фенербахче
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
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