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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Йерв - Тромсе
Йерв - Тромсе: обзор матча 08 мая 2022
Йерв
08.05.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
1 : 1
Завершен
Тромсе
30'
M. Haarup
33'
М. Эбийе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йерв - Тромсе
Желтая карточка
Э. Бренден
90'
+1
90'
Замена
F. Winther
️️️️
Л. Нильсен
Замена
Э. Тобиас Сандберг
️️️️
M. Haarup
78'
78'
Замена
Я. Туоминен
️️️️
М. Эбийе
77'
Замена
Э. Китолано
️️️️
С. Опсал
Замена
R. Antwi
️️️️
Э. Хустад
66'
Замена
A. Tidiane Diallo
️️️️
А. Симсир
66'
48'
Желтая карточка
Й. Гундерсен
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Эбийе
Пас отдал
А. Миккельсен
ГОЛ! 1:0!
M. Haarup
Пас отдал
М. Вихманн
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
0
M. Haarup
ЦЗ
3
Daniel Arrocha
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Матиас Вихманн
ЦП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
7
Уиллис Фуртадо
ПВ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
11
Рубен Йенссен
ЦП
20
Мозес Эбийе
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
12
Варрен Каманци
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
25
Лассе Нильсен
ЦФ
94
Аугуст Миккельсен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Йерв
4
Кристиан Новак
ЦЗ
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
23
Томас Несс
ЦП
35
Bendik Kristiansen
ЦП
11
Феликс Шретер
ЦФ
77
Rodney Antwi
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Тромсе
17
Эрик Китолано
ЦП
22
Даниэл Басси
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
3-3-2-2
1
0
3
2
Вихне
15
Бренден
6
Вихманн
6
Норхейм
58
Симсир
7
Фуртадо
24
Кольскоген
20
Хустад
2-1-5
1
Хаугаард
6
Гундерсен
11
Антонсен
11
Йенссен
12
Каманци
94
Миккельсен
25
Нильсен
5
Опсал
23
Вестерлунд
0
5
Сандберг
5
Сандберг
0
58
Симсир
17
17
58
Симсир
20
Хустад
77
77
20
Хустад
5
Опсал
17
Китолано
17
Китолано
5
Опсал
20
Эбийе
9
Туоминен
9
Туоминен
20
Эбийе
25
Нильсен
6
6
25
Нильсен
Остались в запасе
Йерв
Тромсе
4
Кристиан Новак
ЦЗ
23
Томас Несс
ЦП
35
Bendik Kristiansen
ЦП
11
Феликс Шретер
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
22
Даниэл Басси
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
4
Кристиан Новак
ЦЗ
23
Томас Несс
ЦП
35
Bendik Kristiansen
ЦП
11
Феликс Шретер
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Остались в запасе
22
Даниэл Басси
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Йерв - Тромсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
Левермир
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