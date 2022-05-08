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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Факел-М - Металлург-Видное
Факел-М - Металлург-Видное: обзор матча 08 мая 2022
Факел-М
08.05.2022, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, группа B, 6 тур
0 : 2
Завершен
Металлург-Видное
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Факел-М - Металлург-Видное
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур
Квант
1 : 0
05.06.2022
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур
Факел-М
0 : 1
28.05.2022
Сатурн
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур
Красное Знамя
1 : 0
21.05.2022
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 7 тур
Факел-М
5 : 0
14.05.2022
Коломна
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 6 тур
Факел-М
0 : 2
08.05.2022
Металлург-Видное
Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур
Сахалин
3 : 1
05.06.2022
Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур
Арсенал-2
4 : 1
28.05.2022
Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур
Металлург-Видное
2 : 3
20.05.2022
Зенит
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 7 тур
Калуга
3 : 1
14.05.2022
Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 6 тур
Факел-М
0 : 2
08.05.2022
Металлург-Видное
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
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Факел-М
Металлург-Видное
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Три игрока «Металлург-Видное» отстранены от футбола на 5 лет за ставки
2021.12.06 16:59
1
Кубок России. «Красава» в первом официальном матче разгромил «Металлург-Видное»
2021.07.14 21:01
6
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Три игрока «Металлург-Видное» отстранены от футбола на 5 лет за ставки
2021.12.06 16:59
1
Кубок России. «Красава» в первом официальном матче разгромил «Металлург-Видное»
2021.07.14 21:01
6
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