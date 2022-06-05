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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Сахалин - Металлург-Видное
Сахалин - Металлург-Видное: обзор матча 05 июня 2022
Сахалин
05.06.2022, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, группа B, 10 тур
3 : 1
Завершен
Металлург-Видное
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сахалин - Металлург-Видное
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур
Сахалин
3 : 1
05.06.2022
Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур
Арсенал-2
4 : 1
28.05.2022
Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур
Металлург-Видное
2 : 3
20.05.2022
Зенит
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 7 тур
Калуга
3 : 1
14.05.2022
Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 6 тур
Факел-М
0 : 2
08.05.2022
Металлург-Видное
Информация о матче
Стадион:
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Сахалин
Металлург-Видное
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
2025.10.03 14:38
1
На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей
2024.12.30 11:24
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Самый восточный клуб России закрывается
2024.12.29 14:22
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Рэпер T-Killah дал совет Батракову, как строить успешную карьеру
2024.12.28 17:31
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«Квант» – «Сахалин»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:23
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
2025.10.03 14:38
1
На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей
2024.12.30 11:24
1
Самый восточный клуб России закрывается
2024.12.29 14:22
6
Рэпер T-Killah дал совет Батракову, как строить успешную карьеру
2024.12.28 17:31
3
«Квант» – «Сахалин»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:23
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Три игрока «Металлург-Видное» отстранены от футбола на 5 лет за ставки
2021.12.06 16:59
1
Кубок России. «Красава» в первом официальном матче разгромил «Металлург-Видное»
2021.07.14 21:01
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