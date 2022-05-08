Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Словацко
Славия - Словацко: обзор матча 08 мая 2022
Славия
08.05.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, группа A, 3 тур
3 : 0
Завершен
Словацко
29'
С. Плавсич
75'
И. Траоре
84'
О. Лингр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Словацко
89'
Замена
П. Юрошка
️️️️
Д. Хользер
89'
Замена
J. Divisek
️️️️
В. Юрецка
Желтая карточка
О. Лингр
85'
ГОЛ! 3:0!
О. Лингр
Пас отдал
С. Плавсич
84'
Желтая карточка
И. Траоре
81'
81'
Замена
М. Кохут
️️️️
Р. Сисилия
Замена
Т. Качараба
️️️️
Я. Громада
77'
ГОЛ! 2:0!
И. Траоре
Пас отдал
П. Шевчик
75'
70'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
В. Левин
70'
Замена
Я. Калабишка
️️️️
М. Томич
Замена
Д. Фила
️️️️
С. Тецл
66'
Замена
П. Шевчик
️️️️
О. Дорли
46'
Замена
И. Траоре
️️️️
Д. Юрасек
46'
Замена
О. Лингр
️️️️
Й. Сор
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Плавсич
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
14
Якуб Громада
ОП
95
Срджан Плавсич
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
26
Иван Шранц
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
18
Лукаш Садилек
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
10
Даниэль Самек
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
11
Даниэл Фила
ЦФ
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
77
Павел Юрошка
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
31
Иржи Борек
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Мандоус
15
Кудела
4
Усу
3
Голеш
14
Громада
19
Дорли
39
Юрасек
95
Плавсич
11
Сор
11
Тецл
26
Шранц
3-4-3
1
Нгуйен
3
Кадлец
6
Хофманн
95
Хользер
88
Левин
28
Даничек
20
Хавлик
18
Садилек
22
Сисилия
27
Томич
15
Юрецка
14
Громада
33
Качараба
33
Качараба
14
Громада
11
Сор
32
Лингр
32
Лингр
11
Сор
19
Дорли
23
Шевчик
23
Шевчик
19
Дорли
39
Юрасек
12
Траоре
12
Траоре
39
Юрасек
11
Тецл
11
Фила
11
Фила
11
Тецл
15
Юрецка
0
0
15
Юрецка
95
Хользер
77
Юрошка
77
Юрошка
95
Хользер
27
Томич
91
Калабишка
91
Калабишка
27
Томич
22
Сисилия
21
Кохут
21
Кохут
22
Сисилия
88
Левин
27
Вехета
27
Вехета
88
Левин
Остались в запасе
Славия
Словацко
1
Ондрей Колар
ВР
10
Даниэль Самек
ОП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
4
Патрик Шимко
ЦЗ
31
Иржи Борек
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
10
Даниэль Самек
ОП
Остались в запасе
4
Патрик Шимко
ЦЗ
31
Иржи Борек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Славия - Словацко
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
Новости команд
Все
Славия
Словацко
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
Вчера, 23:26
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 20:25
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
Вчера, 23:26
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 20:25
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+