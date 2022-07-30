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    Сватоплюк Габанек

    Тренер
    Имя Сватоплюк
    Фамилия Габанек
    Команда Усти-над-Лабем
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 22 сентября 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Словацко 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.07.2022 Зброевка 2 : 2 Словацко
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