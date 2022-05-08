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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Серветт
Люцерн - Серветт: обзор матча 08 мая 2022
Люцерн
08.05.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 33 тур
4 : 0
Завершен
Серветт
66'
Д. Соргич
82'
И. Ндиайе
87'
Н. Чумич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Серветт
ГОЛ! 3:0!
Н. Чумич
87'
85'
Желтая карточка
Д. Оберлен
Желтая карточка
М. Шульц
85'
ГОЛ! 2:0!
И. Ндиайе
Пас отдал
Н. Чумич
82'
Замена
Л. Эмини
️️️️
К. Гентнер
81'
Замена
Н. Чумич
️️️️
С. Кампо
81'
79'
Желтая карточка
К. Бедья
77'
Замена
Т. Валь
️️️️
Т. Конья
77'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
Д. Дулин
77'
Замена
М. Бауэр
️️️️
М. Диалло
Желтая карточка
Ф. Угринич
71'
71'
Вторая желтая
К. Имери
70'
Желтая карточка
К. Имери
ГОЛ! 1:0!
Д. Соргич
66'
60'
Замена
Д. Оберлен
️️️️
А. Антунес
60'
Замена
К. Бедья
️️️️
Р. Роделен
Замена
Д. Соргич
️️️️
M. Kvasina
59'
45'
+4
Желтая карточка
В. Сассо
Желтая карточка
М. Дрегер
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
Р. Роделен
Желтая карточка
М. Бюрх
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
23
Филип Угринич
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
30
Ардон Яшари
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Люцерн
24
Силван Сидлер
ПЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
27
Никола Чумич
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
3-4-3
27
Мюллер
15
Бюрх
10
Шульц
37
Дрегер
23
Угринич
10
Кампо
17
Фридек
4
Гентнер
11
27
30
Яшари
4-2-2-1-1
32
Фрик
25
Диалло
23
Сассо
3
Вуйоз
3
Клиши
28
Дулин
30
Имери
9
Стеванович
8
Конья
8
Антунес
23
Роделен
4
Гентнер
10
Эмини
10
Эмини
4
Гентнер
10
Кампо
27
Чумич
27
Чумич
10
Кампо
27
39
Соргич
39
Соргич
27
25
Диалло
26
Бауэр
26
Бауэр
25
Диалло
28
Дулин
10
Кеспедес
10
Кеспедес
28
Дулин
8
Конья
25
Валь
25
Валь
8
Конья
8
Антунес
11
Оберлен
11
Оберлен
8
Антунес
23
Роделен
9
Бедья
9
Бедья
23
Роделен
Остались в запасе
Люцерн
Серветт
24
Силван Сидлер
ПЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
90
Vaso Vasic
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
24
Силван Сидлер
ПЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
90
Vaso Vasic
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Люцерн - Серветт
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
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Базель
0 : 2
22.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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