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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Труа
ПСЖ - Труа: обзор матча 08 мая 2022
ПСЖ
08.05.2022, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 36 тур
2 : 2
Завершен
Труа
6'
Маркиньос
25'
Неймар (П)
30'
И. Угбо
49'
Ф. Тардье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Труа
Замена
И. Гарби
️️️️
А. Ди Мария
89'
89'
Замена
Т. Дингом
️️️️
Р. Куаме
82'
Желтая карточка
Р. Куаме
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
М. Верратти
78'
Замена
И. Гуйе
️️️️
Д. Перейра
78'
77'
Замена
М. Бальде
️️️️
И. Угбо
77'
Замена
Й. Салмье
️️️️
Я. Ларуки
66'
Желтая карточка
Р. Рипар
Желтая карточка
Неймар
66'
49'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Тардье
30'
ГОЛ! 2:1!
И. Угбо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Неймар
25'
ГОЛ! 1:0!
Маркиньос
Пас отдал
А. Ди Мария
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
Труа
40
Себастьен Рено
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
11
Мамаду Камара
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Навас
25
Мендеш
5
Маркиньос
3
Кимпембе
2
Хакими
2
Перейра
6
Верратти
10
Неймар
11
Ди Мария
10
Месси
10
Мбаппе
3-4-1-1-1
40
Мулен
12
Каборе
5
Конте
14
Палмер-Браун
4
Бьянсон
5
Тардье
7
Шавалерен
76
Ларуки
26
Куаме
9
Рипар
99
Угбо
2
Перейра
5
Гуйе
5
Гуйе
2
Перейра
6
Верратти
23
Вейналдум
23
Вейналдум
6
Верратти
11
Ди Мария
17
Гарби
17
Гарби
11
Ди Мария
76
Ларуки
21
Салмье
21
Салмье
76
Ларуки
26
Куаме
5
Дингом
5
Дингом
26
Куаме
99
Угбо
17
Бальде
17
Бальде
99
Угбо
Остались в запасе
ПСЖ
Труа
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
40
Себастьен Рено
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
11
Мамаду Камара
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Остались в запасе
40
Себастьен Рено
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
11
Мамаду Камара
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Лорен Баттлес
Статистика матча ПСЖ - Труа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
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