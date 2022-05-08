Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Брюгге
Юнион СЖ - Брюгге: обзор матча 08 мая 2022
Юнион СЖ
08.05.2022, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 3 тур
0 : 2
Завершен
Брюгге
74'
Х. Ванакен
90+8'
А. Нуса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Брюгге
90'
+8
ГОЛ! 0:2!
А. Нуса
Пас отдал
А. Сков Ольсен
90'
+5
Желтая карточка
Э. Соболь
Желтая карточка
Д. Ундав
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
С. Н'Соки
87'
Замена
А. Нуса
️️️️
Н. Ланг
Замена
К. Козловски
️️️️
Й. Багер
79'
Желтая карточка
К. Митома
78'
74'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ванакен
Пас отдал
А. Сков Ольсен
70'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
С. Адамян
Замена
Г. Франсуа
️️️️
Б. Ньивкоп
70'
Замена
К. Митома
️️️️
Л. Амани
70'
Желтая карточка
Л. Лапуссен
59'
59'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Д. Одои
57'
Желтая карточка
Д. Одои
Пенальти не реализован!
Д. Ванзейр
55'
40'
Желтая карточка
К. Мата
Желтая карточка
Т. Теума
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
10
Каспер Козловски
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
9
Алекс Мильян
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
3-4-3
1
Морис
5
Багер
16
Берджесс
28
Мачида
2
Ньивкоп
10
Амани
94
Лапуссен
10
Теума
13
Ванзейр
94
Нильсен
26
Ундав
3-1-4-1-1
22
Миньоле
3
Одои
44
Мехеле
34
Н'Соки
3
Баланта
22
Мата
20
Ванакен
17
Бьюкенан
70
Ланг
17
Де Кетеларе
22
Адамян
5
Багер
10
Козловски
10
Козловски
5
Багер
2
Ньивкоп
19
Франсуа
19
Франсуа
2
Ньивкоп
10
Амани
22
Митома
22
Митома
10
Амани
3
Одои
23
Соболь
23
Соболь
3
Одои
22
Адамян
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
22
Адамян
70
Ланг
7
Нуса
7
Нуса
70
Ланг
Остались в запасе
Юнион СЖ
Брюгге
21
Люка Пирар
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
9
Алекс Мильян
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
9
Алекс Мильян
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Юнион СЖ - Брюгге
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
Новости команд
Все
Юнион СЖ
Брюгге
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:41
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:41
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+