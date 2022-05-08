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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Лион
Метц - Лион: обзор матча 08 мая 2022
Метц
08.05.2022, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 36 тур
3 : 2
Завершен
Лион
27'
В. Пажо
40'
Д. Ламкель Зе
90'
Ф. Булайя
43'
М. Дембеле
84'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Лион
90'
+3
Желтая карточка
Л. Дюбуа
ГОЛ! 3:2!
Ф. Булайя
Пас отдал
П. Яд
90'
Желтая карточка
Н. де Превилль
88'
86'
Желтая карточка
Т. Н'Домбеле
84'
ГОЛ! 2:2!
М. Дембеле
Пас отдал
К. Токо Экамби
Замена
Ф. Булайя
️️️️
В. Пажо
81'
Желтая карточка
Б. Траоре
74'
Желтая карточка
С. Ниакате
70'
68'
Красная карточка
Т. Мендес
Замена
Ж. Кана-Бийик
️️️️
У. Микельбренси
66'
Замена
Д. Бронн
️️️️
Л. Лакруа
66'
Замена
К. Н'Дорам
️️️️
П. Сарр
51'
46'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
М. Густо
46'
Замена
Р. Февр
️️️️
У. Ауа
46'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Д. Боатенг
46'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
Л. Пакета
Замена
П. Яд
️️️️
Т. Делен
46'
43'
ГОЛ! 2:1!
М. Дембеле
Пас отдал
Тете
ГОЛ! 2:0!
Д. Ламкель Зе
Пас отдал
П. Сарр
40'
ГОЛ! 1:0!
В. Пажо
Пас отдал
Л. Лакруа
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
12
Бубакар Траоре
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
11
Тете
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Метц
40
Усман Ба
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
11
Опа Нгетт
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
37
Фарид Булайя
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Лион
16
Малколм Баркола
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Каяр
23
Лакруа
4
Куяте
4
Ниакате
3
Делен
25
Микельбренси
12
Траоре
17
Пажо
29
Сарр
60
Ламкель Зе
12
де Превилль
4-1-1-2-2
1
Лопеш
27
Густо
17
Боатенг
23
Люкеба
33
Эмерсон
23
Мендес
10
Ауа
11
Тете
11
Пакета
9
Дембеле
9
Экамби
3
Делен
37
Яд
37
Яд
3
Делен
23
Лакруа
6
Бронн
6
Бронн
23
Лакруа
25
Микельбренси
27
Кана-Бийик
27
Кана-Бийик
25
Микельбренси
29
Сарр
96
Н'Дорам
96
Н'Дорам
29
Сарр
17
Пажо
37
Булайя
37
Булайя
17
Пажо
10
Ауа
21
Февр
21
Февр
10
Ауа
27
Густо
15
Дюбуа
15
Дюбуа
27
Густо
11
Пакета
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
11
Пакета
17
Боатенг
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
17
Боатенг
Остались в запасе
Метц
Лион
40
Усман Ба
ВР
11
Опа Нгетт
ЛВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
16
Малколм Баркола
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
11
Опа Нгетт
ЛВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Остались в запасе
16
Малколм Баркола
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Метц - Лион
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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