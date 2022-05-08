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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Олесунн
ХамКам - Олесунн: обзор матча 08 мая 2022
ХамКам
08.05.2022, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
0 : 0
Завершен
Олесунн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Олесунн
Желтая карточка
Ю. Яковенко
89'
Желтая карточка
Й. Энкеруд
85'
82'
Замена
С. Рафн
️️️️
П. Голубович
82'
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
С. Нордли
81'
Замена
Н. Хопланд
️️️️
Ф. Хауген
79'
Желтая карточка
С. Хауген
Замена
Ю. Яковенко
️️️️
П. Александер Киркеволд
77'
Желтая карточка
А. Мелгалвис
74'
Замена
E. Sildnes
️️️️
О. Серенсен
73'
Желтая карточка
О. Серенсен
51'
38'
Замена
Ненасс
️️️️
Э. Сегберг
31'
Замена
Т. Каллеваг
️️️️
К. Бармен
18'
Желтая карточка
Б. Сербечич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
23
Фредрик Сьелстад
ЦФ
16
Кристиан Эриксен
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
23
Эрленд Сегберг
ОП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
33
Амин Нури
ЦЗ
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
7
Эдуардс Дашкевичс
ЦП
77
Юрий Яковенко
ЦФ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
7
Ненасс
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
5
Симен Рафн
ЦФ
14
Торбьорн Каллеваг
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
2-4-4
1
18
Конгсро
4
Куруджай
4
Опсал
4
18
Серенсен
33
Мелгалвис
16
Киркеволд
28
Энкеруд
16
Эриксен
23
Сьелстад
2-1-1-1-5
1
Грютебуст
25
Сербечич
2
Голубович
23
Сегберг
10
Бармен
7
Нордли
9
Хауген
7
Хауген
25
Мяяття
30
Андерсен
5
Феллман
18
Серенсен
10
10
18
Серенсен
16
Киркеволд
77
Яковенко
77
Яковенко
16
Киркеволд
7
Хауген
27
Хопланд
27
Хопланд
7
Хауген
23
Сегберг
7
Ненасс
7
Ненасс
23
Сегберг
7
Нордли
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
7
Нордли
2
Голубович
5
Рафн
5
Рафн
2
Голубович
10
Бармен
14
Каллеваг
14
Каллеваг
10
Бармен
Остались в запасе
ХамКам
Олесунн
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
33
Амин Нури
ЦЗ
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
7
Эдуардс Дашкевичс
ЦП
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
33
Амин Нури
ЦЗ
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
7
Эдуардс Дашкевичс
ЦП
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча ХамКам - Олесунн
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
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