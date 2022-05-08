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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Кристиансунд
Хаугесунд - Кристиансунд: обзор матча 08 мая 2022
Хаугесунд
08.05.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
2 : 0
Завершен
Кристиансунд
2'
А. Содерлунд
48'
А. Ндур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Кристиансунд
Желтая карточка
М. Санде
90'
+4
70'
Желтая карточка
М. Мава
67'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
А. Муколли
66'
Замена
М. Мава
️️️️
Б. Бай
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
А. Ндур
66'
ГОЛ! 2:0!
А. Ндур
Пас отдал
Т. Педерсен
48'
Замена
J. Holtan
️️️️
А. Содерлунд
46'
46'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
С. Эрик Картум
38'
Желтая карточка
С. Эрик Картум
14'
Замена
Й. Исаксен
️️️️
С. Квиле
ГОЛ! 1:0!
А. Содерлунд
Пас отдал
А. Ндур
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
23
Торе Педерсен
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
6
Andreas Hopmark
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Хаугесунд
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
20
Торье Наустдал
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
10
Билал Нжие
ЦФ
11
Joacim Holtan
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Исаак Аннан
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
2-2-5
21
5
2
Теркильдсен
20
Зафейрис
16
Содерлунд
11
Вальстад
18
Кригард
25
Ндур
27
Санде
2-2-2-4
34
МакДермотт
17
Квиле
3
Асбак
6
28
Диоп
7
Гьертсен
98
Муколли
22
13
Бай
55
Ярль
19
Картум
25
Ндур
34
Эскесен
34
Эскесен
25
Ндур
16
Содерлунд
11
11
16
Содерлунд
19
Картум
10
Каллудра
10
Каллудра
19
Картум
98
Муколли
9
Виллумссон
9
Виллумссон
98
Муколли
17
Квиле
6
Исаксен
6
Исаксен
17
Квиле
13
Бай
14
Мава
14
Мава
13
Бай
Остались в запасе
Хаугесунд
Кристиансунд
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
20
Торье Наустдал
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
10
Билал Нжие
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Исаак Аннан
ЦЗ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
20
Торье Наустдал
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
10
Билал Нжие
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Исаак Аннан
ЦЗ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Хаугесунд - Кристиансунд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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Хаугесунд
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2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
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