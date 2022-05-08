Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Пасуш де Феррейра
Санта-Клара - Пасуш де Феррейра: обзор матча 08 мая 2022
Санта-Клара
08.05.2022, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 33 тур
2 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
9'
Линкольн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Клара - Пасуш де Феррейра
Желтая карточка
Х. Морита
90'
+6
Замена
P.
️️️️
Линкольн
88'
Замена
Нене
️️️️
R. Oliveira
84'
Замена
R. Cardoso
️️️️
Р. Фернандеш
84'
78'
Желтая карточка
Уилтон
77'
Замена
A. Ibrahim
️️️️
П. Ганшаш
77'
Замена
А. Буцке
️️️️
Денилсон
Желтая карточка
П. Санья
76'
Замена
О. Баррето
️️️️
Р. Кошта
68'
Замена
М. Мохеби
️️️️
К. Тагава
68'
53'
Желтая карточка
Н. Лима
46'
Замена
Н. Лима
️️️️
Л. Баштуш
46'
Замена
М. Джалу
️️️️
Р. Пиреш
11'
Желтая карточка
Л. Баштуш
ГОЛ! 1:0!
Линкольн
9'
8'
Замена
J. Menezes de Almeida
️️️️
L. Silva
5'
Красная карточка
И. Векич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
95
Пьер Санья
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
18
Линкольн
АП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
22
Луис Карлос
ЦП
46
Руй Пиреш
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
23
Lucas Silva
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Санта-Клара
70
Мансур
ЛЗ
18
Жулио Ромао
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Нене
ЦП
30
Patrick
ЦП
7
Оскар Баррето
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
9
Luis Gómez
ЦФ
Пасуш де Феррейра
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
13
Андре Феррейра
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
35
Edmilson Mendes
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
31
Guilherme Pio
ЦФ
3-1-1-1-5
95
Санья
5
17
Тассано
5
Морита
7
18
Линкольн
1
Фернандеш
19
Кошта
21
Рикардинью
23
Энрике
11
Тагава
4-2-1-3
13
Векич
2
Фонсека
4
Ганшаш
20
Баштуш
2
Баксиньо
22
Карлос
46
Пиреш
10
Сантуш
10
Денилсон
9
Уилтон
23
7
18
Нене
18
Нене
7
18
Линкольн
30
30
18
Линкольн
19
Кошта
7
Баррето
7
Баррето
19
Кошта
11
Тагава
9
Мохеби
9
Мохеби
11
Тагава
1
Фернандеш
97
97
1
Фернандеш
23
12
12
23
20
Баштуш
3
Лима
3
Лима
20
Баштуш
4
Ганшаш
8
8
4
Ганшаш
46
Пиреш
20
Джалу
20
Джалу
46
Пиреш
10
Денилсон
17
Буцке
17
Буцке
10
Денилсон
Остались в запасе
Санта-Клара
Пасуш де Феррейра
70
Мансур
ЛЗ
18
Жулио Ромао
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
9
Luis Gómez
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
13
Андре Феррейра
ВР
35
Edmilson Mendes
ЦП
31
Guilherme Pio
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
70
Мансур
ЛЗ
18
Жулио Ромао
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
9
Luis Gómez
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
35
Edmilson Mendes
ЦП
31
Guilherme Pio
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Санта-Клара - Пасуш де Феррейра
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Пасуш де Феррейра
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+