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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Венеция - Болонья
Венеция - Болонья: обзор матча 08 мая 2022
Венеция
08.05.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
4 : 3
Завершен
Болонья
4'
Т. Анри
19'
С. Кийин
78'
М. Араму (П)
90+3'
Д. Йонсен
45+1'
Р. Орсолини
55'
М. Арнаутович
68'
Й. Схаутен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венеция - Болонья
ГОЛ! 4:3!
Д. Йонсен
90'
+3
80'
Желтая карточка
Н. Домингес
Замена
Д. Перец
️️️️
М. Кюизанс
79'
Замена
Д. Окереке
️️️️
Д. Чрнигой
79'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
М. Араму
78'
Желтая карточка
А. Матею
77'
77'
Желтая карточка
Г. Медель
69'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Барроу
69'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Р. Сориано
68'
ГОЛ! 2:3!
Й. Схаутен
Замена
Д. Йонсен
️️️️
Р. Хапс
64'
Замена
М. Араму
️️️️
С. Кийин
56'
Замена
Л. Фьордилино
️️️️
А. Вакка
56'
55'
ГОЛ! 2:2!
М. Арнаутович
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
46'
Замена
Н. Домингес
️️️️
М. Сванберг
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Р. Орсолини
Пас отдал
М. Барроу
38'
Желтая карточка
А. Хики
34'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
А. Теате
Желтая карточка
С. Кийин
30'
ГОЛ! 2:0!
С. Кийин
19'
Пенальти не реализован!
С. Кийин
19'
16'
Желтая карточка
Л. Скорупски
ГОЛ! 1:0!
Т. Анри
Пас отдал
Н. Мяенпяя
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
5
Антонио Вакка
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
22
Йерди Схаутен
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Венеция
21
Бруно Бертинато
ВР
94
Morré Makadji
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
16
Лука Фьордилино
ОП
6
Джанлука Бусио
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
29
Давид Окереке
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
3-3-3-1
85
Мяенпяя
23
Кальдара
32
Чеккарони
37
Матею
5
Хапс
5
Вакка
30
Свобода
13
Кийин
27
Кюизанс
89
Чрнигой
9
Анри
4-1-2-1-2
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
5
Сумаоро
3
Теате
2
Хики
17
Медель
22
Схаутен
32
Сванберг
21
Сориано
99
Барроу
7
Арнаутович
5
Вакка
16
Фьордилино
16
Фьордилино
5
Вакка
27
Кюизанс
8
Перец
8
Перец
27
Кюизанс
13
Кийин
70
Араму
70
Араму
13
Кийин
5
Хапс
17
Йонсен
17
Йонсен
5
Хапс
89
Чрнигой
29
Окереке
29
Окереке
89
Чрнигой
32
Сванберг
8
Домингес
8
Домингес
32
Сванберг
99
Барроу
11
Сансоне
11
Сансоне
99
Барроу
21
Сориано
25
Вигнато
25
Вигнато
21
Сориано
3
Теате
7
Орсолини
7
Орсолини
3
Теате
Остались в запасе
Венеция
Болонья
21
Бруно Бертинато
ВР
94
Morré Makadji
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
6
Джанлука Бусио
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
17
Нани
ЛВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
22
Франческо Барди
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
21
Бруно Бертинато
ВР
94
Morré Makadji
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
6
Джанлука Бусио
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
17
Нани
ЛВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Венеция - Болонья
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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