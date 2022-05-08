Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Тондела
Жил Висенте - Тондела: обзор матча 08 мая 2022
Жил Висенте
08.05.2022, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 33 тур
3 : 0
Завершен
Тондела
56'
К. Фуджимото
63'
С. Лино
77'
С. Лино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Тондела
90'
Желтая карточка
И. Ундабаррена
90'
Замена
Т. Дантас
️️️️
И. Ундабаррена
Замена
М. Буэно
️️️️
Педринью
88'
Замена
Ж. Афонсо
️️️️
В. Карвальо
87'
87'
Замена
Х. Боселли
️️️️
Д. дос Анжос
Замена
Э. Гомеш
️️️️
T.
82'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
A. Leautey
82'
78'
Замена
С. Д'Алмейда
️️️️
П. Аугусто
ГОЛ! 3:0!
С. Лино
77'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
К. Фуджимото
70'
Желтая карточка
К. Фуджимото
65'
ГОЛ! 2:0!
С. Лино
63'
ГОЛ! 1:0!
К. Фуджимото
56'
39'
Красная карточка
М. Алвес
37'
Желтая карточка
М. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
19
Каня Фуджимото
АП
8
Педринью
АП
31
Talocha
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
42
Эндрю
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
33
Марсело Алвес
ЦФ
Жил Висенте
23
Жига Фрелих
ВР
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
31
Diogo Silva
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
36
Матиас Лакава
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
3-1-3-4
2
Зе Карлуш
3
Кунья
26
Фернандеш
6
Карвальо
16
Лино
8
Педринью
19
Фуджимото
31
42
Эндрю
9
Наварро
50
4-2-4
88
34
19
Алмейда
72
Куарежма
30
Боржес
28
Аугусто
8
Ундабаррена
33
Алвес
10
29
дос Анжос
7
Агра
31
55
Гомеш
55
Гомеш
31
50
20
Ауашерия
20
Ауашерия
50
6
Карвальо
21
Афонсо
21
Афонсо
6
Карвальо
19
Фуджимото
8
Абурджания
8
Абурджания
19
Фуджимото
8
Педринью
8
Буэно
8
Буэно
8
Педринью
8
Ундабаррена
26
Дантас
26
Дантас
8
Ундабаррена
29
дос Анжос
15
Боселли
15
Боселли
29
дос Анжос
28
Аугусто
6
Д'Алмейда
6
Д'Алмейда
28
Аугусто
Остались в запасе
Жил Висенте
Тондела
23
Жига Фрелих
ВР
31
Diogo Silva
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
30
Бабакар Ниасс
ВР
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
36
Матиас Лакава
ЦП
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Остались в запасе
23
Жига Фрелих
ВР
31
Diogo Silva
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
36
Матиас Лакава
ЦП
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Жил Висенте - Тондела
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
Новости команд
Все
Жил Висенте
Тондела
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Махачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
2025.09.11 17:17
1
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
2025.05.15 10:47
Махачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
2025.09.11 17:17
1
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
2025.07.31 13:13
«Пицци – сын суки». Помимо нападения на автобус команды фанаты «Бенфики» после ничьей с «Тонделой» атаковали дома игроков
2020.06.05 19:24
7
Примейра. «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» и догнала лидирующий «Порту»
2020.06.04 23:25
1
Агент Петковича: «Будучи в «Спартаке», Марко отдавал мне и человеку, познакомившему нас, по 150 тысяч за год контракта»
2020.04.21 21:35
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+