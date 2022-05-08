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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Вольфсберг
Зальцбург - Вольфсберг: обзор матча 08 мая 2022
Зальцбург
08.05.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 8 тур
4 : 0
Завершен
Вольфсберг
2'
К. Адейеми
31'
Ж. Адаму
37'
К. Адейеми
84'
У. Соле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Вольфсберг
ГОЛ! 4:0!
У. Соле
84'
77'
Замена
Т. Барибо
️️️️
Д. Визингер
68'
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
Т. Рохер
Замена
А. Ульмер
️️️️
Л. Сучич
62'
Замена
З. Юнузович
️️️️
К. Адейеми
62'
48'
Желтая карточка
М. Ляйтгеб
46'
Замена
К. Верницниг
️️️️
М. Тафернер
46'
Замена
М. Новак
️️️️
Л. Лочошвили
46'
Замена
Д. Гугганиг
️️️️
А. Дедич
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
Р. Кристенсен
46'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Ж. Адаму
46'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
М. Камара
46'
Пенальти не реализован!
Р. Кристенсен
41'
40'
Красная карточка
Э. Перец
ГОЛ! 3:0!
К. Адейеми
Пас отдал
У. Соле
37'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Адаму
Пас отдал
К. Адейеми
31'
ГОЛ! 1:0!
К. Адейеми
Пас отдал
Л. Сучич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
4-1-2-2-1
33
Вальке
8
Вебер
13
Бернардо
28
Соле
5
Кристенсен
4
Камара
13
Зайвальд
24
Сучич
14
Адейеми
14
Кьергор
20
Адаму
4-4-2
31
Кофлер
97
Ясич
22
Баумгартнер
24
Лочошвили
37
Дедич
30
Тафернер
18
Рохер
16
Ляйтгеб
10
Лиендл
7
Перец
29
Визингер
24
Сучич
17
Ульмер
17
Ульмер
24
Сучич
5
Кристенсен
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
5
Кристенсен
14
Адейеми
16
Юнузович
16
Юнузович
14
Адейеми
4
Камара
11
Ааронсон
11
Ааронсон
4
Камара
20
Адаму
30
Шешко
30
Шешко
20
Адаму
37
Дедич
3
Гугганиг
3
Гугганиг
37
Дедич
24
Лочошвили
27
Новак
27
Новак
24
Лочошвили
30
Тафернер
24
Верницниг
24
Верницниг
30
Тафернер
29
Визингер
9
Барибо
9
Барибо
29
Визингер
18
Рохер
18
Ферачниг
18
Ферачниг
18
Рохер
Остались в запасе
Зальцбург
Вольфсберг
16
Филипп Кен
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
29
Мануэль Куттин
ВР
6
Свен Спранглер
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
6
Свен Спранглер
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Зальцбург - Вольфсберг
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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