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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион
Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион: обзор матча 08 мая 2022
Лос-Анджелес
08.05.2022, воскресенье, 06:00
США. МЛС, 14 тур
2 : 2
Завершен
Филадельфия Юнион
57'
К. Опоку
82'
Ф. Эскобар
9'
Д. Газдаг
67'
Х. Карранца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
Х. Сифуэнтес
89'
83'
Желтая карточка
С. Сантос
ГОЛ! 2:2!
Ф. Эскобар
82'
Желтая карточка
Д. Паласиос
77'
77'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Х. Мартинес
Замена
Л. Блессинг
️️️️
И. Санчес
74'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
К. Опоку
74'
67'
ГОЛ! 1:2!
Х. Карранца
Пас отдал
Д. Газдаг
65'
Замена
С. Сантос
️️️️
К. Бурк
ГОЛ! 1:1!
К. Опоку
Пас отдал
Х. Сифуэнтес
57'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Газдаг
Пас отдал
К. Вагнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
7
Кори Бурк
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
45
Франсиско Гинелла
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
26
Cal Jennings
ЦФ
24
Тони Леоне
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Филадельфия Юнион
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
19
Серхио Сантос
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
3-3-1-3
71
Крепо
24
Эскобар
25
Ибеага
5
Мбаке
6
Паласиос
6
Санчес
3
Акоста
8
Сифуэнтес
10
Вела
90
Опоку
17
Аранго
2-1-2-5
18
Блэйк
5
Глеснес
3
Эллиот
70
Мартинес
11
Бедойя
16
Газдаг
7
Бурк
9
Карранца
18
Флеч
27
Вагнер
26
Харриел
8
Сифуэнтес
45
Гинелла
45
Гинелла
8
Сифуэнтес
6
Санчес
15
Блессинг
15
Блессинг
6
Санчес
90
Опоку
19
Мусовски
19
Мусовски
90
Опоку
7
Бурк
19
Сантос
19
Сантос
7
Бурк
70
Мартинес
7
МакГлинн
7
МакГлинн
70
Мартинес
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Филадельфия Юнион
77
Джон МакКартни
ВР
24
Райан Холлингшид
ЦП
26
Cal Jennings
ЦФ
24
Тони Леоне
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
24
Райан Холлингшид
ЦП
26
Cal Jennings
ЦФ
24
Тони Леоне
ЦФ
Остались в запасе
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
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