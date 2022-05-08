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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Кальяри
Салернитана - Кальяри: обзор матча 08 мая 2022
Салернитана
08.05.2022, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
68'
С. Верди (П)
90+9'
Д. Альтаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Кальяри
90'
+9
ГОЛ! 1:1!
Д. Альтаре
Пас отдал
Д. Базелли
Желтая карточка
Н. Гьембер
90'
+8
Желтая карточка
Д. Перотти
90'
+6
Желтая карточка
И. Радованович
89'
Желтая карточка
Н. Цортеа
84'
Замена
Д. Перотти
️️️️
С. Верди
84'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
М. Джурич
80'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
М. Руджери
80'
79'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Л. Чеппителли
73'
Красная карточка
Б. Радунович
71'
Замена
Г. Перейро
️️️️
А. Дейола
71'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Л. Паволетти
Красная карточка
Ф. Рибери
69'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Верди
68'
67'
Желтая карточка
А. Краньо
63'
Желтая карточка
Л. Паволетти
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Э. Бохинен
60'
59'
Замена
Р. Марин
️️️️
М. Рог
Желтая карточка
Э. Бохинен
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
26
Марко Рог
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
12
Антонио Руссо
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-1-3-1-1
55
Сепе
13
Руджери
23
Гьембер
17
Фасио
2
Маццокки
16
Радованович
29
Кулибали
32
Бохинен
13
Эдерсон
90
Верди
11
Джурич
3-2-3-2
28
Краньо
23
Чеппителли
5
Ловато
15
Альтаре
16
Белланова
22
Ликояннис
26
Рог
33
Грасси
14
Дейола
9
Жоао Педро
30
Паволетти
13
Руджери
20
Цортеа
20
Цортеа
13
Руджери
32
Бохинен
20
Кастанос
20
Кастанос
32
Бохинен
90
Верди
8
Перотти
8
Перотти
90
Верди
11
Джурич
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
11
Джурич
26
Рог
18
Марин
18
Марин
26
Рог
23
Чеппителли
33
Базелли
33
Базелли
23
Чеппителли
14
Дейола
26
Перейро
26
Перейро
14
Дейола
30
Паволетти
17
Кейта
17
Кейта
30
Паволетти
Остались в запасе
Салернитана
Кальяри
27
Вид Белец
ВР
12
Антонио Руссо
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
12
Антонио Руссо
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Салернитана - Кальяри
5
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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