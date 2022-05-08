Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Сендерийск
Орхус - Сендерийск: обзор матча 08 мая 2022
Орхус
08.05.2022, воскресенье, 21:00
Дания. Суперлига, группа B, 7 тур
1 : 1
Завершен
Сендерийск
87'
Ф. Тингагер
15'
D. Tchamba
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Сендерийск
Желтая карточка
М. Андерсон
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
M. Dal Hende
Замена
Я. Биссек
️️️️
Ф. Тингагер
90'
+3
90'
Замена
А. Баркарсон
️️️️
M. Albaek
90'
Замена
T. Abdulrahman
️️️️
Э. Фредериксен
ГОЛ! 1:1!
Ф. Тингагер
Пас отдал
Д. Уилшир
87'
80'
Замена
R. Vinderslev
️️️️
D. Tchamba
Замена
А. Гренбек
️️️️
Ф. Брандхоф
72'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Н. Поульсен
72'
Замена
D. Kurminowski
️️️️
П. Мортенсен
72'
Желтая карточка
А. Мунксгор
69'
Замена
М. Бунду
️️️️
Д. Линкс
58'
Желтая карточка
Ф. Брандхоф
45'
+2
15'
ГОЛ! 0:1!
D. Tchamba
2'
Желтая карточка
P. Buch Christiansen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
31
Томас Кристенсен
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Сендерийск
25
Бубакар Санне
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
10
José Gallegos
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Орхус
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
11
Альберт Гренбек
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Мустафа Бунду
ПВ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Сендерийск
14
Атли Баркарсон
ЛЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
23
Robin Schouten
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
20
Лоуренс Томас
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
3-4-3
1
Хансен
3
Мунксгор
5
Тингагер
2
29
Брандхоф
23
Андерсон
11
Линкс
6
Поульсен
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
31
Кристенсен
3-4-4
25
Санне
3
Гартенманн
5
6
Томсен
22
Фредериксен
17
10
18
77
20
1
29
Брандхоф
11
Гренбек
11
Гренбек
29
Брандхоф
6
Поульсен
10
Уилшир
10
Уилшир
6
Поульсен
11
Линкс
7
Бунду
7
Бунду
11
Линкс
5
Тингагер
31
Биссек
31
Биссек
5
Тингагер
9
Мортенсен
91
91
9
Мортенсен
17
14
Баркарсон
14
Баркарсон
17
18
6
6
18
22
Фредериксен
25
25
22
Фредериксен
Остались в запасе
Орхус
Сендерийск
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
12
Maxime Soulas
ЦЗ
23
Robin Schouten
ЦЗ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Остались в запасе
12
Maxime Soulas
ЦЗ
23
Robin Schouten
ЦЗ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Орхус - Сендерийск
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
Новости команд
Все
Орхус
Сендерийск
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:20
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:20
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+