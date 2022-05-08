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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия М
Айнтрахт - Боруссия М: обзор матча 08 мая 2022
Айнтрахт
08.05.2022, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
66'
Г. Пасьенса
4'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Боруссия М
86'
Замена
Д. Скалли
️️️️
Л. Байер
86'
Замена
П. Херрманн
️️️️
А. Плеа
Замена
К. Ленц
️️️️
Д. Да Коста
83'
ГОЛ! 1:1!
Г. Пасьенса
Пас отдал
Д. Камада
66'
Замена
Д. Соу
️️️️
Ш. Илсанкер
65'
Замена
Д. Камада
️️️️
С. Ламмерс
58'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
А. Баркок
58'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
56'
Замена
Ф. Костич
️️️️
Тута
46'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Плеа
Пас отдал
С. Ляйнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
14
Конор Носс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
3-2-1-2-2
1
Трапп
20
Хасебе
3
Тута
5
Н'Дика
21
Да Коста
22
Чендлер
31
Илсанкер
70
Хрустич
25
Баркок
9
Пасьенса
29
Ламмерс
3-2-1-2-2
21
Зиппель
25
Нец
5
Фридрих
5
Байер
22
Ляйнер
5
Бенсебаини
10
Нойхаус
7
Хофманн
13
Штиндль
7
Эмболо
14
Плеа
21
Да Коста
3
Ленц
3
Ленц
21
Да Коста
31
Илсанкер
97
Соу
97
Соу
31
Илсанкер
29
Ламмерс
18
Камада
18
Камада
29
Ламмерс
25
Баркок
10
Хеуге
10
Хеуге
25
Баркок
3
Тута
18
Костич
18
Костич
3
Тута
5
Байер
29
Скалли
29
Скалли
5
Байер
14
Плеа
7
Херрманн
7
Херрманн
14
Плеа
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия М
1
Йенс Граль
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
14
Конор Носс
АП
1
Янн Зоммер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Остались в запасе
14
Конор Носс
АП
1
Янн Зоммер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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