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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Данди Юнайтед
Рейнджерс - Данди Юнайтед: обзор матча 08 мая 2022
Рейнджерс
08.05.2022, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 3 тур
2 : 0
Завершен
Данди Юнайтед
55'
Д. Тавернье (П)
78'
А. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Данди Юнайтед
Замена
Г. Камара
️️️️
А. Рэмзи
79'
ГОЛ! 2:0!
А. Диалло
78'
72'
Замена
И. Нисканен
️️️️
Т. Уотт
Замена
️️️️
Б. Баришич
65'
Замена
А. Дивайн
️️️️
Д. Тавернье
65'
Замена
А. Лоури
️️️️
С. Эрфилд
65'
56'
Замена
Н. Кларк
️️️️
M. Anim Cudjoe
55'
Желтая карточка
Б. Зигрист
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Тавернье
55'
Замена
А. Диалло
️️️️
С. Райт
46'
Желтая карточка
Ф. Сакала
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Рейнджерс
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
21
Адам Дивайн
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
29
Miller Thomson
ЦП
30
Lewis O'Donnell
ЦП
2
Kieran Freeman
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
3-2-3-1-1
33
МакЛафлин
6
Голдсон
6
Сэндс
38
Кинг
3
Баришич
2
Тавернье
10
Дэвис
37
Эрфилд
21
Рэмзи
11
Райт
10
Сакала
1-2-5
4
63
Левитт
58
3
15
Нилсон
25
Эдвардс
6
33
2
Тавернье
21
Дивайн
21
Дивайн
2
Тавернье
21
Рэмзи
18
Камара
18
Камара
21
Рэмзи
37
Эрфилд
11
Лоури
11
Лоури
37
Эрфилд
11
Райт
16
Диалло
16
Диалло
11
Райт
32
Уотт
21
Нисканен
21
Нисканен
32
Уотт
58
10
Кларк
10
Кларк
58
Остались в запасе
Рейнджерс
Данди Юнайтед
2
Росс МакКрори
ОП
77
Райан Кент
ЛВ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
29
Miller Thomson
ЦП
30
Lewis O'Donnell
ЦП
2
Kieran Freeman
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
77
Райан Кент
ЛВ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
29
Miller Thomson
ЦП
30
Lewis O'Donnell
ЦП
2
Kieran Freeman
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Рейнджерс - Данди Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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