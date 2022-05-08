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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Лиллестрем
Буде-Глимт - Лиллестрем: обзор матча 08 мая 2022
Буде-Глимт
08.05.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
1 : 1
Завершен
Лиллестрем
82'
А. Сампстед
32'
А. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Лиллестрем
85'
Желтая карточка
М. Кнудсен
85'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
А. Адамс
85'
Замена
Ф. Хольст
️️️️
М. Кнудсен
ГОЛ! 1:1!
А. Сампстед
Пас отдал
А. Пеллегрино
82'
Замена
Д. Мвука
️️️️
А. Конрадсен
82'
72'
Желтая карточка
Т. Петтерссон
Желтая карточка
У. Ветлесен
71'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
С. Серли
69'
Замена
Б. Вембангомо
️️️️
Д. Сери
68'
56'
Желтая карточка
И. Мэттью
Пенальти не реализован!
А. Пеллегрино
53'
Замена
А. Конрадсен
️️️️
С. Фет
50'
46'
Замена
И. Ибрахимай
️️️️
Т. Свендсен
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Адамс
Пас отдал
Г. Осен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Лиллестрем
24
Том Петтерссон
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
2
Ларс Рангер
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
3-4-2-1
12
Хайкин
5
Сери
22
Хейбротен
2
Сампстед
18
Мое
18
Хаген
10
Ветлесен
19
Фет
90
Пеллегрино
10
Серли
11
Нордас
2-2-5
5
Огбу
24
Петтерссон
4
Кнудсен
23
Осен
2
45
Адамс
23
Свендсен
20
Драгснес
18
Мэттью
Конрадсен
22
Мвука
22
Мвука
Конрадсен
5
Сери
5
Вембангомо
5
Вембангомо
5
Сери
19
Фет
16
Конрадсен
16
Конрадсен
19
Фет
10
Серли
7
Коомсон
7
Коомсон
10
Серли
4
Кнудсен
23
Хольст
23
Хольст
4
Кнудсен
23
Свендсен
29
Ибрахимай
29
Ибрахимай
23
Свендсен
45
Адамс
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
45
Адамс
Остались в запасе
Буде-Глимт
Лиллестрем
22
Джошуа Смитс
ВР
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
2
Ларс Рангер
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
2
Ларс Рангер
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Буде-Глимт - Лиллестрем
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
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