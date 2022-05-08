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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Лидс
Арсенал - Лидс: обзор матча 08 мая 2022
Арсенал
08.05.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 1
Завершен
Лидс
5'
Э. Нкетиа
10'
Э. Нкетиа
66'
Д. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Лидс
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Э. Нкетиа
90'
+1
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Г. Мартинелли
78'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Б. Сака
69'
66'
ГОЛ! 2:1!
Д. Льоренте
Пас отдал
Х. Фирпо
Желтая карточка
Т. Томиясу
64'
61'
Замена
Родриго
️️️️
Рафинья
46'
Замена
Л. Бейт
️️️️
М. Клих
34'
Желтая карточка
М. Клих
29'
Замена
П. Стрейк
️️️️
Д. Гелхардт
27'
Желтая карточка
Рафинья
27'
Красная карточка
Л. Эйлинг
Желтая карточка
Габриэль
16'
ГОЛ! 2:0!
Э. Нкетиа
Пас отдал
Г. Мартинелли
10'
ГОЛ! 1:0!
Э. Нкетиа
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Льюис Бейт
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
19
Родриго
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
5
Томиясу
6
Холдинг
6
Габриэль
21
Соареш
34
Джака
6
Эль-Ненни
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
9
Нкетиа
4-1-1-3-1
30
Мелье
12
Эйлинг
4
Кох
3
Льоренте
23
Фирпо
27
Филлипс
43
Клих
11
Рафинья
7
Джеймс
11
Харрисон
11
Гелхардт
7
Мартинелли
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
7
Мартинелли
7
Сака
19
Пепе
19
Пепе
7
Сака
9
Нкетиа
91
Ляказетт
91
Ляказетт
9
Нкетиа
11
Гелхардт
4
Стрейк
4
Стрейк
11
Гелхардт
43
Клих
4
Бейт
4
Бейт
43
Клих
11
Рафинья
19
Родриго
19
Родриго
11
Рафинья
Остались в запасе
Арсенал
Лидс
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Арсенал - Лидс
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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