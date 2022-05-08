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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Марсель
Лорьян - Марсель: обзор матча 08 мая 2022
Лорьян
08.05.2022, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 36 тур
0 : 3
Завершен
Марсель
39'
Б. Дьенг
48'
М. Гендузи
67'
Жерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Марсель
Замена
К. Буагар
️️️️
А. Лорьенте
74'
Замена
И. Бонке
️️️️
Л. Абержель
74'
71'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Б. Дьенг
70'
Замена
П. Лирола
️️️️
Жерсон
67'
ГОЛ! 0:3!
Жерсон
Пас отдал
Б. Дьенг
65'
Желтая карточка
В. Салиба
Замена
Т. Монконду
️️️️
Ф. Лемуан
61'
Замена
И. Коне
️️️️
Т. Моффи
61'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
И. Силва
61'
Желтая карточка
Ф. Лемуан
56'
53'
Замена
С. Колашинац
️️️️
Д. Чалета-Цар
48'
ГОЛ! 0:2!
М. Гендузи
Пас отдал
Л. Перес
39'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дьенг
Пас отдал
Д. Ундер
17'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
С. Бакамбу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
48
Якин Саид
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дрейер
25
Ле Гофф
15
Лапорт
21
Морель
17
Мендес
19
Абержель
28
Ле Фе
18
Лемуан
45
Лорьенте
9
Моффи
2
Силва
3-2-3-1-1
30
Манданда
15
Чалета-Цар
14
Перес
2
Салиба
8
Камара
18
Гуйе
21
Ронжье
6
Гендузи
8
Жерсон
7
Ундер
94
Бакамбу
18
Лемуан
6
Монконду
6
Монконду
18
Лемуан
19
Абержель
8
Бонке
8
Бонке
19
Абержель
45
Лорьенте
17
Буагар
17
Буагар
45
Лорьенте
2
Силва
11
Уаттара
11
Уаттара
2
Силва
9
Моффи
28
Коне
28
Коне
9
Моффи
15
Чалета-Цар
23
Колашинац
23
Колашинац
15
Чалета-Цар
8
Жерсон
14
Лирола
14
Лирола
8
Жерсон
Дьенг
11
Энрике
11
Энрике
Дьенг
94
Бакамбу
9
Дьенг
9
Дьенг
94
Бакамбу
Остались в запасе
Лорьян
Марсель
1
Пауль Нарди
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
13
Пау Лопес
ВР
48
Якин Саид
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
13
Пау Лопес
ВР
48
Якин Саид
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Лорьян - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
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