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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Динамо Мн
Гомель - Динамо Мн: обзор матча 08 мая 2022
Гомель
08.05.2022, воскресенье, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Мн
79'
Д. Бакич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Динамо Мн
Желтая карточка
К. Кучинский
86'
Желтая карточка
А. Макась
81'
79'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бакич
Пас отдал
А. Путило
79'
Замена
Р. Бегунов
️️️️
М. Козлов
77'
Замена
Н. Демченко
️️️️
В. Ложкин
75'
Замена
Ориньо
️️️️
С. Кисляк
71'
Замена
Д. Бакич
️️️️
И. Бахар
61'
Желтая карточка
А. Путило
58'
Желтая карточка
С. Кисляк
31'
Желтая карточка
А. Быков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
16
Денис Садовский
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦП
15
Александр Макась
ЦФ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦФ
17
Андрей Потапенко
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Артем Быков
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
14
Антон Путило
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Гомель
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
87
Олег Ковалев
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
Динамо Мн
67
Роман Бегунов
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
8
Никита Демченко
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
26
Денис Шпаковский
ЦФ
5
Владислав Калинин
ЦФ
99
Ориньо
ЦФ
3-3-4
16
Садовский
3
Матвейчик
3
Сокол
19
Кучинский
25
Бага
8
Костров
7
Адеола
15
Макась
9
Гоголашвили
17
Потапенко
55
Аффи
2-2-4-2
1
Хаткевич
23
Наумов
3
Швецов
47
Козлов
15
Кисляк
24
Вакулич
19
Гречихо
17
Бахар
7
Быков
14
Путило
25
Ложкин
47
Козлов
67
Бегунов
67
Бегунов
47
Козлов
17
Бахар
7
Бакич
7
Бакич
17
Бахар
25
Ложкин
8
Демченко
8
Демченко
25
Ложкин
15
Кисляк
99
Ориньо
99
Ориньо
15
Кисляк
Остались в запасе
Гомель
Динамо Мн
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
87
Олег Ковалев
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
44
Алексей Бутаревич
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
26
Денис Шпаковский
ЦФ
5
Владислав Калинин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
87
Олег Ковалев
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
44
Алексей Бутаревич
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
26
Денис Шпаковский
ЦФ
5
Владислав Калинин
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Гомель - Динамо Мн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
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