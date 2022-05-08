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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Арука
Брага - Арука: обзор матча 08 мая 2022
Брага
08.05.2022, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 33 тур
1 : 0
Завершен
Арука
87'
Р. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Арука
Замена
Б. Родригеш
️️️️
Я. Коуто
90'
ГОЛ! 1:0!
Р. Орта
87'
85'
Желтая карточка
Арсениу
80'
Замена
Пите
️️️️
А. Силва
80'
Замена
О. Даббаг
️️️️
А. Руис
70'
Замена
Антони
️️️️
А. Букия
70'
Замена
Т. Араужо
️️️️
Куарежма
Замена
Ф. Моура
️️️️
Р. Гомеш
66'
Замена
А. Каштру
️️️️
А. Орта
66'
Замена
Ф. Силва
️️️️
П. Оливейра
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Арука
1
Виктор Брага
ВР
13
Жоао Бассо
ЦЗ
72
Thales
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
8
Давид Симао
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
8
Арсениу
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
30
Лукас Минейро
ОП
8
Андре Каштру
АП
18
Мигель Фале
ЦФ
Арука
30
Norbert Haymamba
ВР
3
Bruno Prado
ЦЗ
20
Пите
ЛП
60
Марку Соареш
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
11
Антони
ЦФ
4-3-1-2
1
Матеус
3
Тормена
15
Оливейра
6
Карму
27
Коуто
73
Мусрати
6
Орта
21
Гомеш
21
Орта
9
Витинья
9
Руис
3-4-1-2
1
Брага
13
Бассо
72
6
Куарежма
21
Силва
10
Руис
30
Букия
8
Симао
8
Арсениу
23
17
Силва
21
Гомеш
74
Моура
74
Моура
21
Гомеш
27
Коуто
4
Родригеш
4
Родригеш
27
Коуто
15
Оливейра
70
Силва
70
Силва
15
Оливейра
6
Орта
8
Каштру
8
Каштру
6
Орта
17
Силва
20
Пите
20
Пите
17
Силва
6
Куарежма
20
Араужо
20
Араужо
6
Куарежма
10
Руис
98
Даббаг
98
Даббаг
10
Руис
30
Букия
11
Антони
11
Антони
30
Букия
Остались в запасе
Брага
Арука
12
Тиагу Са
ВР
29
Жан-Баптист Горби
ОП
30
Лукас Минейро
ОП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
30
Norbert Haymamba
ВР
3
Bruno Prado
ЦЗ
60
Марку Соареш
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
29
Жан-Баптист Горби
ОП
30
Лукас Минейро
ОП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
18
Мигель Фале
ЦФ
Остались в запасе
30
Norbert Haymamba
ВР
3
Bruno Prado
ЦЗ
60
Марку Соареш
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Брага - Арука
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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