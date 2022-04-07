Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лестер - ПСВ
Лестер - ПСВ: обзор матча 07 апреля 2022
Лестер
07.04.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
0 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
ПСВ
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лестер - ПСВ
90'
+1
Замена
Д. Тезе
️️️️
М. Жуниор
90'
+1
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
К. Гакпо
82'
Замена
Брума
️️️️
Н. Мадуэке
Желтая карточка
М. Олбрайтон
81'
Замена
П. Дака
️️️️
М. Олбрайтон
81'
69'
Замена
Р. Доан
️️️️
Э. Захави
Замена
А. Лукман
️️️️
К. Ихеначо
67'
Замена
Д. Джастин
️️️️
Р. Перейра
67'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
36
Сэмми Брейбрук
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Рицу Доан
ПВ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Шмейхель
21
Перейра
35
Эванс
3
Фофана
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
11
Барнс
18
Тилеманс
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
17
Ихеначо
4-1-1-3-1
38
Мвого
17
Жуниор
21
Боскальи
5
Рамальо
30
Макс
6
Сангаре
25
Верман
20
Мадуэке
27
Гетце
18
Гакпо
7
Захави
17
Ихеначо
11
Лукман
11
Лукман
17
Ихеначо
21
Перейра
24
Джастин
24
Джастин
21
Перейра
11
Олбрайтон
27
Дака
27
Дака
11
Олбрайтон
17
Жуниор
4
Тезе
4
Тезе
17
Жуниор
18
Гакпо
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
18
Гакпо
20
Мадуэке
77
Брума
77
Брума
20
Мадуэке
7
Захави
20
Доан
20
Доан
7
Захави
Остались в запасе
Лестер
ПСВ
17
Элдин Якупович
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
36
Сэмми Брейбрук
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
26
Максим Делань
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
37
Ричард Ледесма
АП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
36
Сэмми Брейбрук
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
37
Ричард Ледесма
АП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Лестер - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Лестер
ПСВ
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
Вчера, 09:54
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
Вчера, 08:15
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
Вчера, 01:30
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
Вчера, 00:53
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
Вчера, 00:41
2
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
Вчера, 09:54
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
Вчера, 08:15
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
Вчера, 01:30
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
Вчера, 00:53
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
Вчера, 00:41
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+