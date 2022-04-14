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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ПСВ - Лестер
ПСВ - Лестер: обзор матча 14 апреля 2022
ПСВ
14.04.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, 1/4 финала
1 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Лестер
27'
Э. Захави
77'
Д. Мэддисон
88'
Р. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Лестер
Желтая карточка
М. Гетце
90'
+2
Замена
Брума
️️️️
Э. Гутьеррес
90'
88'
ГОЛ! 1:2!
Р. Перейра
Замена
К. Винисиус
️️️️
Э. Захави
82'
Замена
Р. Доан
️️️️
Д. Верман
82'
77'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мэддисон
Пас отдал
А. Перес
Замена
Ф. Оппегард
️️️️
Ф. Макс
74'
65'
Замена
А. Перес
️️️️
К. Ихеначо
57'
Желтая карточка
Т. Кастань
46'
Замена
А. Лукман
️️️️
Х. Барнс
46'
Замена
П. Дака
️️️️
М. Олбрайтон
ГОЛ! 1:0!
Э. Захави
Пас отдал
М. Гетце
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
77
Брума
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Рицу Доан
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
26
Читуру Одунзе
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
36
Сэмми Брейбрук
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
4-1-2-2-1
38
Мвого
30
Макс
4
Тезе
5
Рамальо
17
Жуниор
6
Сангаре
25
Верман
35
Гутьеррес
18
Гакпо
27
Гетце
7
Захави
4-1-3-1-1
1
Шмейхель
21
Кастань
3
Фофана
35
Эванс
21
Перейра
8
Дьюсбери-Холл
11
Олбрайтон
18
Тилеманс
11
Барнс
10
Мэддисон
17
Ихеначо
30
Макс
22
Оппегард
22
Оппегард
30
Макс
35
Гутьеррес
77
Брума
77
Брума
35
Гутьеррес
25
Верман
20
Доан
20
Доан
25
Верман
7
Захави
95
Винисиус
95
Винисиус
7
Захави
11
Барнс
11
Лукман
11
Лукман
11
Барнс
11
Олбрайтон
27
Дака
27
Дака
11
Олбрайтон
17
Ихеначо
22
Перес
22
Перес
17
Ихеначо
Остались в запасе
ПСВ
Лестер
16
Жоэль Дроммел
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
17
Элдин Якупович
ВР
26
Читуру Одунзе
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
36
Сэмми Брейбрук
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
26
Читуру Одунзе
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
36
Сэмми Брейбрук
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча ПСВ - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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