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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Юнион СЖ
Антверпен - Юнион СЖ: обзор матча 01 мая 2022
Антверпен
01.05.2022, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 2 тур
0 : 0
Завершен
Юнион СЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Юнион СЖ
84'
Замена
К. Козловски
️️️️
Л. Амани
Замена
М. Баликвиша
️️️️
М. Фрай
80'
Желтая карточка
Д. Алмейда
78'
Замена
М. Саматта
️️️️
С. Винс
71'
69'
Желтая карточка
К. Берджесс
67'
Замена
Л. Лапуссен
️️️️
К. Митома
Желтая карточка
Й. Батай
58'
57'
Желтая карточка
Й. Багер
Замена
Б. Верстате
️️️️
Ф. Арун
46'
Желтая карточка
Р. Де Лат
45'
+2
42'
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
Желтая карточка
Ф. Арун
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
23
Кодзи Миеси
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
10
Каспер Козловски
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Бутез
4
Алмейда
24
Дессоле
2
Де Лат
23
Винс
80
Юсуф
25
Батай
38
Арун
44
Наингголан
14
Бенсон
9
Фрай
3-3-1-3
1
Морис
5
Багер
16
Берджесс
28
Мачида
2
Ньивкоп
10
Теума
10
Амани
22
Митома
94
Нильсен
13
Ванзейр
26
Ундав
38
Арун
4
Верстате
4
Верстате
38
Арун
9
Фрай
7
Баликвиша
7
Баликвиша
9
Фрай
23
Винс
38
Саматта
38
Саматта
23
Винс
10
Амани
10
Козловски
10
Козловски
10
Амани
22
Митома
94
Лапуссен
94
Лапуссен
22
Митома
Остались в запасе
Антверпен
Юнион СЖ
1
Ортвен Де Вольф
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
23
Кодзи Миеси
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
21
Люка Пирар
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
23
Кодзи Миеси
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Антверпен - Юнион СЖ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
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