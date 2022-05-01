Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Санта-Клара
Витория Гимараеш - Санта-Клара: обзор матча 01 мая 2022
Витория Гимараеш
01.05.2022, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 32 тур
1 : 1
Завершен
Санта-Клара
32'
О. Эступиньян
55'
Аллано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Санта-Клара
90'
+3
Желтая карточка
Р. Фернандеш
90'
+1
Желтая карточка
П. Санья
83'
Замена
О. Баррето
️️️️
Х. Морита
81'
Желтая карточка
Р. Кошта
78'
Желтая карточка
К. Тассано
77'
Замена
К. Тассано
️️️️
Аллано
75'
Желтая карточка
Аллано
74'
Замена
Р. Кошта
️️️️
К. Тагава
Замена
Д. Катамо
️️️️
R. Lameiras
72'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
А. Алмейда
71'
Желтая карточка
Т. Силва
67'
Желтая карточка
А. Алмейда
60'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
Т. Боревкович
59'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Аллано
ГОЛ! 1:0!
О. Эступиньян
Пас отдал
Р. Соареш
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Санта-Клара
95
Пьер Санья
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
АП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Витория Гимараеш
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
22
Ибраима Бамба
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
13
Андре Амару
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Санта-Клара
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
18
Нене
ЦП
7
Оскар Баррето
ПВ
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
4-4-2
14
Варела
55
Соареш
2
Мумин
21
Боревкович
2
8
Алмейда
10
70
Силва
30
Семеду
19
Эступиньян
10
Рочинья
2-1-1-2-5
95
Санья
17
Вильянуэва
5
Морита
8
Карвальо
18
Линкольн
2
Аллано
1
Фернандеш
3
Боатенг
23
Энрике
21
Рикардинью
11
Тагава
10
10
Катамо
10
Катамо
10
8
Алмейда
17
Жанвье
17
Жанвье
8
Алмейда
21
Боревкович
19
Дуарте
19
Дуарте
21
Боревкович
2
Аллано
17
Тассано
17
Тассано
2
Аллано
5
Морита
7
Баррето
7
Баррето
5
Морита
11
Тагава
19
Кошта
19
Кошта
11
Тагава
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Санта-Клара
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
13
Андре Амару
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
18
Нене
ЦП
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
13
Андре Амару
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Остались в запасе
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
18
Нене
ЦП
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Витория Гимараеш - Санта-Клара
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
Новости команд
Все
Витория Гимараеш
Санта-Клара
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+