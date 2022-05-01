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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Брюгге
Андерлехт - Брюгге: обзор матча 01 мая 2022
Андерлехт
01.05.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 2 тур
0 : 0
Завершен
Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Брюгге
86'
Желтая карточка
Э. Баланта
Желтая карточка
К. Куаме
86'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
К. Арнстад
86'
84'
Замена
Д. Хендри
️️️️
С. Н'Соки
84'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Т. Бьюкенан
73'
Желтая карточка
С. Н'Соки
67'
Замена
Э. Баланта
️️️️
Д. Одои
67'
Замена
С. Адамян
️️️️
Ш. Де Кетеларе
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Ф. Амузу
66'
Замена
Х. Делкруа
️️️️
Л. Магальян
46'
Замена
Б. Раман
️️️️
Д. Зиркзее
46'
27'
Замена
Р. Вормер
️️️️
М. Ритс
Желтая карточка
Л. Магальян
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Андерлехт
33
Rik Vercauteren
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
6
Тео Леони
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
25
Рууд Вормер
ЦП
7
Антонио Нуса
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
3-2-2-3
1
ван Кромбрадж
55
Кана
16
Магальян
62
Мурильо
17
Гомес
29
Худт
9
Амузу
24
Каллен
11
Зиркзее
8
Куаме
10
Арнстад
3-5-2
22
Миньоле
3
Одои
44
Мехеле
34
Н'Соки
17
Бьюкенан
70
Ланг
20
Ванакен
23
Ритс
22
Мата
70
Сков Ольсен
17
Де Кетеларе
11
Зиркзее
14
Раман
14
Раман
11
Зиркзее
16
Магальян
3
Делкруа
3
Делкруа
16
Магальян
10
Арнстад
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
10
Арнстад
9
Амузу
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
9
Амузу
34
Н'Соки
13
Хендри
13
Хендри
34
Н'Соки
17
Бьюкенан
23
Соболь
23
Соболь
17
Бьюкенан
3
Одои
3
Баланта
3
Баланта
3
Одои
23
Ритс
25
Вормер
25
Вормер
23
Ритс
17
Де Кетеларе
22
Адамян
22
Адамян
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Андерлехт
Брюгге
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
33
Rik Vercauteren
ВР
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
6
Тео Леони
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
7
Антонио Нуса
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
33
Rik Vercauteren
ВР
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
6
Тео Леони
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
7
Антонио Нуса
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Андерлехт - Брюгге
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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