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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами: обзор матча 01 мая 2022
Нью-Инглэнд Революшн
01.05.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 12 тур
2 : 0
Завершен
Интер Майами
1'
D. Rivera
64'
А. Букса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами
Желтая карточка
В. Каптум
90'
+1
Замена
J. Rennicks
️️️️
С. Ллетгет
86'
Замена
J. Altidore
️️️️
А. Букса
77'
76'
Вторая желтая
Х. Кинтерос
Замена
E. Boateng
️️️️
D. Rivera
73'
Замена
В. Каптум
️️️️
М. Полстер
72'
68'
Замена
К. Гиббс
️️️️
Ж. Мота
68'
Замена
М. Адамс
️️️️
Б. Дюк
ГОЛ! 2:0!
А. Букса
Пас отдал
Д. Джонс
64'
60'
Вторая желтая
Д. Лоу
55'
Желтая карточка
Х. Кинтерос
54'
Желтая карточка
Д. Лоу
28'
Желтая карточка
Грегоре
19'
Замена
Х. Кинтерос
️️️️
А. Мабика
12'
Замена
Э. Родригес
️️️️
Л. Кампана
ГОЛ! 1:0!
D. Rivera
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
30
Мэтт Тернер
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
10
Карлес Хиль
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
40
Грегоре
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
97
Кристофер МакВей
ЦФ
37
Дамион Лоу
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нью-Инглэнд Революшн
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
1
Джордже Петрович
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Интер Майами
25
Клемент Диоп
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
32
Ноа Аллен
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
4-2-5
5
Бай
24
Джонс
22
88
Фаррелл
72
8
Полстер
30
Тернер
10
Хиль
8
Ллетгет
26
16
Букса
2-2-5
22
Марсман
2
Йедлин
6
Мабика
7
Дюк
21
Тэйлор
10
Мота
37
Лоу
97
МакВей
7
Ласситер
9
Кампана
72
24
24
72
8
Полстер
6
Каптум
6
Каптум
8
Полстер
16
Букса
17
17
16
Букса
8
Ллетгет
9
9
8
Ллетгет
10
Мота
3
Гиббс
3
Гиббс
10
Мота
6
Мабика
5
Кинтерос
5
Кинтерос
6
Мабика
9
Кампана
25
Родригес
25
Родригес
9
Кампана
7
Дюк
47
Адамс
47
Адамс
7
Дюк
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
1
Джордже Петрович
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
25
Клемент Диоп
ВР
32
Ноа Аллен
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
1
Джордже Петрович
ЦФ
Остались в запасе
25
Клемент Диоп
ВР
32
Ноа Аллен
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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