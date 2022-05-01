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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Ризеспор
Гезтепе - Ризеспор: обзор матча 01 мая 2022
Гезтепе
01.05.2022, воскресенье, 20:30
Турция. Суперлига, 35 тур
1 : 7
Завершен
Ризеспор
7'
М. Баку
16'
К. Демирташ (АГ)
19'
P. Demba CissÃ©
34'
Ж. Фернандеш
53'
Ж. Фернандеш
68'
Ю. Сари
78'
Й. Похьянпало
88'
R. Mendes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гезтепе - Ризеспор
88'
ГОЛ! 1:7!
R. Mendes
80'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
Ю. Сари
80'
Замена
K. Kanatsızkuş
️️️️
Э. Сабо
78'
ГОЛ! 1:6!
Й. Похьянпало
71'
Замена
R. Mendes
️️️️
Ж. Фернандеш
71'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
P. Demba CissÃ©
68'
ГОЛ! 1:5!
Ю. Сари
Пас отдал
Ж. Фернандеш
Замена
Е. Озкайимоглу
️️️️
Х. Акбунар
66'
63'
Замена
Т. Бойд
️️️️
Я. Боласи
53'
ГОЛ! 1:4!
Ж. Фернандеш
Пас отдал
P. Demba CissÃ©
Замена
F. di Santo
️️️️
А. Яхович
46'
Замена
М. Михоевич
️️️️
Лоуренси
46'
34'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Фернандеш
Пас отдал
Ю. Сари
19'
ГОЛ! 1:2!
P. Demba CissÃ©
Пас отдал
Ю. Сари
16'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Демирташ
Желтая карточка
Лоуренси
11'
ГОЛ! 1:0!
М. Баку
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
12
Кенан Пирич
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
32
Макана Баку
ЛВ
6
Атакан Канкая
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
7
Лоуренси
ПВ
7
Халил Акбунар
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Гезтепе
41
Беркан Эмир
ЦЗ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
19
Эфе Джан Сакикара
АП
26
Franco di Santo
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
19
Aminu Umar
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
3-2-3-2
12
Пирич
47
Демирташ
29
Мубандже
7
Палули
6
Канкая
20
Каян
32
Баку
43
Тижанич
7
Акбунар
18
Яхович
7
Лоуренси
2-5-1-2
23
Аккан
26
Понк
77
Генюл
7
Сари
36
11
Боласи
52
Сабо
83
Фернандеш
6
Албайрак
53
Топджу
9
7
Лоуренси
3
Михоевич
3
Михоевич
7
Лоуренси
18
Яхович
26
26
18
Яхович
7
Акбунар
11
Озкайимоглу
11
Озкайимоглу
7
Акбунар
11
Боласи
19
Бойд
19
Бойд
11
Боласи
9
20
Похьянпало
20
Похьянпало
9
7
Сари
23
Хюммет
23
Хюммет
7
Сари
52
Сабо
17
17
52
Сабо
83
Фернандеш
11
11
83
Фернандеш
Остались в запасе
Гезтепе
Ризеспор
41
Беркан Эмир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
19
Эфе Джан Сакикара
АП
1
Arda Özcimen
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
19
Aminu Umar
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
41
Беркан Эмир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
19
Эфе Джан Сакикара
АП
1
Arda Özcimen
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
19
Aminu Umar
ЦП
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Гезтепе - Ризеспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
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