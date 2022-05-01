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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Виллем II
ПСВ - Виллем II: обзор матча 01 мая 2022
ПСВ
01.05.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 31 тур
4 : 2
Завершен
Виллем II
2'
Р. Доан
31'
К. Гакпо
45+2'
Э. Захави
60'
В. Даммерс (АГ)
44'
Ч. Наннели
50'
E. Kabangu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Виллем II
Замена
Р. Ледесма
️️️️
Р. Доан
90'
76'
Замена
W. Spieringhs
️️️️
Д. Саддики
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
Э. Захави
74'
67'
Замена
К. Лудевиг
️️️️
Ч. Наннели
67'
Замена
Д. Кроули
️️️️
М. Свенссон
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
В. Даммерс
60'
50'
ГОЛ! 3:2!
E. Kabangu
ГОЛ! 3:1!
Э. Захави
45'
+2
44'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Наннели
Пас отдал
L. Owusu
Замена
Брума
️️️️
К. Винисиус
38'
33'
Желтая карточка
Д. Саддики
ГОЛ! 2:0!
К. Гакпо
Пас отдал
М. Жуниор
31'
ГОЛ! 1:0!
Р. Доан
Пас отдал
Ф. Макс
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
28
Макс Свенссон
ЛВ
17
Дрисс Саддики
ОП
8
Поль Ллонч
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
30
Sam Tel
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
3-1-2-2-2
38
Мвого
30
Макс
4
Тезе
17
Жуниор
6
Сангаре
25
Верман
35
Гутьеррес
18
Гакпо
20
Доан
95
Винисиус
7
Захави
2-1-2-2-3
1
Велленройтер
5
17
Кен
17
Саддики
8
Ллонч
27
Келерт
7
Наннели
28
Свенссон
4
Даммерс
7
20
7
Захави
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
7
Захави
20
Доан
37
Ледесма
37
Ледесма
20
Доан
95
Винисиус
77
Брума
77
Брума
95
Винисиус
7
Наннели
29
Лудевиг
29
Лудевиг
7
Наннели
28
Свенссон
7
Кроули
7
Кроули
28
Свенссон
17
Саддики
6
6
17
Саддики
Остались в запасе
ПСВ
Виллем II
16
Жоэль Дроммел
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
30
Sam Tel
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
30
Sam Tel
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча ПСВ - Виллем II
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
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