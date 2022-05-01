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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Мальорка
Барселона - Мальорка: обзор матча 01 мая 2022
Барселона
01.05.2022, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
2 : 1
Завершен
Мальорка
25'
М. Депай
54'
С. Бускетс
79'
А. Раильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Мальорка
90'
+1
Желтая карточка
П. Маффео
Желтая карточка
Ж. Альба
90'
+1
Замена
К. Лангле
️️️️
Д. Алвес
89'
89'
Замена
М. Хопп
️️️️
Анхель
79'
ГОЛ! 2:1!
А. Раильо
Пас отдал
С. Севилья
Замена
У. Дембеле
️️️️
П. Обамеянг
75'
Замена
А. Фати
️️️️
Ф. Торрес
75'
70'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Р. Батталья
70'
Замена
С. Севилья
️️️️
А. Санчес
64'
Желтая карточка
К. Гренье
63'
Желтая карточка
А. Раильо
60'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Ф. Ниньо
60'
Замена
К. Гренье
️️️️
Д. Родригес
ГОЛ! 2:0!
С. Бускетс
54'
Желтая карточка
Гави
35'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
Ж. Пике
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
Пас отдал
Ж. Альба
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
14
Ферран Торрес
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Мальорка
15
Серхио Рико
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Анхель
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Барселона
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
1
Маноло Рейна
ВР
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
33
Араухо
10
Алвес
5
Бускетс
6
Гави
21
де Йонг
14
Торрес
10
Депай
7
Обамеянг
3-2-2-1-2
15
Серхио Рико
24
Вальент
21
Раильо
4
Руссо
24
Маффео
5
Оливан
6
Санчес
6
Батталья
14
Родригес
14
Ниньо
9
Анхель
10
Алвес
2
Лангле
2
Лангле
10
Алвес
3
Пике
24
Гарсия
24
Гарсия
3
Пике
14
Торрес
31
Фати
31
Фати
14
Торрес
7
Обамеянг
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Обамеянг
6
Санчес
8
Севилья
8
Севилья
6
Санчес
14
Родригес
19
Гренье
19
Гренье
14
Родригес
6
Батталья
7
Кан Ин
7
Кан Ин
6
Батталья
14
Ниньо
14
Кубо
14
Кубо
14
Ниньо
9
Анхель
9
Хопп
9
Хопп
9
Анхель
Остались в запасе
Барселона
Мальорка
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
13
Лео Роман
ВР
1
Маноло Рейна
ВР
14
Иддрису Баба
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
13
Лео Роман
ВР
1
Маноло Рейна
ВР
14
Иддрису Баба
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Барселона - Мальорка
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
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