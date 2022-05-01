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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Лилль
Труа - Лилль: обзор матча 01 мая 2022
Труа
01.05.2022, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 35 тур
3 : 0
Завершен
Лилль
43'
Ф. Тардье (П)
55'
И. Угбо (П)
86'
Ф. Тардье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Лилль
Замена
Д. Мазу-Сако
️️️️
И. Каборе
89'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ф. Тардье
86'
81'
Замена
Т. Джало
️️️️
З. Челик
70'
Замена
Ж. Бамба
️️️️
Д. Дэвид
70'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Г. Гудмундссон
68'
Красная карточка
Б. Йылмаз
Замена
Я. Ларуки
️️️️
Р. Рипар
67'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
И. Угбо
67'
Замена
Й. Тузгар
️️️️
Т. Дингом
67'
61'
Желтая карточка
Г. Гудмундссон
57'
Замена
А. Гомес
️️️️
Э. Жегрова
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Угбо
55'
54'
Желтая карточка
С. Ботман
51'
Вторая желтая
Р. Саншеш
50'
Желтая карточка
Р. Саншеш
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Тардье
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Труа
40
Себастьен Рено
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
16
Эрик Н'Жо
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
4-2-2-1-1
40
Мулен
12
Каборе
99
Коне
14
Палмер-Браун
4
Бьянсон
5
Тардье
7
Шавалерен
5
Дингом
26
Куаме
9
Рипар
99
Угбо
4-2-1-3
1
Жардим
2
Челик
6
Фонте
4
Ботман
3
Гудмундссон
21
Андре
8
Саншеш
11
Жегрова
17
Йылмаз
15
Дэвид
22
Веа
9
Рипар
76
Ларуки
76
Ларуки
9
Рипар
12
Каборе
49
Мазу-Сако
49
Мазу-Сако
12
Каборе
5
Дингом
7
Тузгар
7
Тузгар
5
Дингом
99
Угбо
35
Мотиба
35
Мотиба
99
Угбо
3
Гудмундссон
6
Брадарич
6
Брадарич
3
Гудмундссон
2
Челик
35
Джало
35
Джало
2
Челик
11
Жегрова
7
Гомес
7
Гомес
11
Жегрова
15
Дэвид
19
Бамба
19
Бамба
15
Дэвид
Остались в запасе
Труа
Лилль
40
Себастьен Рено
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
16
Эрик Н'Жо
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
13
Иво Грбич
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
40
Себастьен Рено
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
16
Эрик Н'Жо
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Труа - Лилль
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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